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К концу 2024 года дефицит курьеров в России достигнет 300 тысяч человек

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К концу 2024 года дефицит курьеров в России достигнет 300 тысяч человек

Спрос на услуги доставщиков резко увеличился, в некоторых городах — в четыре раза

К концу 2024 года дефицит курьеров в России достигнет 300 тысяч человек, сообщает Amic.ru со ссылкой на издание «Коммерсант».

Как сообщает издание, объем онлайн-торговли за последние три года вырос в два раза (с 3 трлн руб. до 6 трлн руб.), а спрос на услуги доставщиков резко увеличился, в некоторых городах — в четыре раза.

По данным профильных организаций, в России сейчас работает более 1 млн курьеров, но компаниям все равно их не хватает. Дефицит к концу 2024 года, скорее всего, достигнет 300 тысяч работников.

Отмечается, что если раньше идеальными кандидатами считались мужчины 18-40 лет, то теперь на позицию доставщиков начали принимать женщин, студентов и пенсионеров.

Также сообщается, что опыт работы курьером имеет каждый шестой россиянин, 38% курьеров совмещают работу с учебой, 16% — с другой работой.

Ранее сообщалось, что количество вакансий с неполной занятостью в Алтайском крае за год увеличилось на 17%. Так, наибольшим спросом среди работодателей пользуются курьеры, упаковщики, учителя, водители, операторы call-центра.

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Взято отсюда

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