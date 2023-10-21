“К лесу задом”: унизительный протест в ООН застал США врасплох

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. После отказа Совбеза ООН принимать российский проект резолюции о немедленном прекращении огня в зоне столкновения Израиля и Палестины постпред РФ в ООН Василий Небензя не стал молчать и принялся публично отчитывать представителей так называемых стран коллективного Запада, поскольку именно их голоса поставили крест на спасении страдающего населения Газы.

Так, Небензя дал ясно понять, что Совет в очередной раз оказался в лапах эгоистических устремлений англосаксов. Жажда наживы блока западных делегаций стала главной причиной, по которой Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик так и не сумели направить мощнейший коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию крупнейший вспышки насилий в ближневосточном регионе за последние десятилетия.

При этом постпред России в ООН отметил, что голосование членов Совета Безопасности наглядно продемонстрировало, кто всеми силами старается приблизить перемирие, прекратив неизбирательные бомбежки палестинских жителей, а кто втихую преследует узкокорыстные политические цели, блокируя резолюцию СБ.

Но самое интересное, что слова Небензи нашли горячий отклик в сердцах десятков дипломатов и политиков. Сперва главы Палестины и Иордании сразили наповал команду Джо Байдена своим отказом проводить встречу с президентом США. Помимо главы Белого дома, регулярной обструкции стали подвергаться и другие американские чиновники.

Показательный инцидент произошёл в международной организации – Совете ООН по правам человека. Там накануне проходило заседание, на котором обсуждались эти самые “пресловутые права” жителей Ближнего Востока.

Как только американскому послу Мишель Тейлор было дано слово, произошло то, что застало её врасплох. В зале раздался громкий скрежет кресел – десятки членов Совета встали со своих мест и демонстративно повернулись к выступающему послу из США спиной, тем самым показав ей всё свое презрение по отношению к политике Вашингтона.

После завершения выступления один из членов Совета, кто отказался слушать свою американскую коллегу, решил подробно прояснить смысл своего протеста.

“О каком соблюдении прав человека говорит Тейлор, если все основополагающие права населения Газы нарушаются в это самое время, пока она выступает? Сперва у палестинцев отнимали земли, теперь разрушают их жильё, а также блокируют доступ гуманитарной помощи. При этом Байден ответственно заявляет, что в эти трудные минуты он вместе с Израилем. Можно уточнение – вместе с Израилем что? Вместе нарушаете права людей? Тогда что мне слушать в этом докладе американской представительницы? Не понимаю”, – возмутился он.

К слову, политологи из США отреагировали на эту ситуацию весьма сдержанно, указав лишь на то, что Белый дом потерпел неудачу в попытках добиться лояльности со стороны государств Глобального Юга.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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