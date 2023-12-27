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К малиновой воде по свежему асфальту: на Алтае отремонтировали дорогу к Бурлинскому озеру

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К малиновой воде по свежему асфальту: на Алтае отремонтировали дорогу к Бурлинскому озеру

Дорога к малиновому озеру «Бурлинское» и курорту Яровое стала комфортнее. В муниципальном округе города Славгорода отремонтировали порядка 10 километров трассы Змеиногорск – Рубцовск– Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области.

Ремонтные работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На участке с 398-ого по 408-й километр выполнили работы по фрезерованию изношенного покрытия, восстановлению щебеночного основания, укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Сумма средств, направленных на выполнение данных мероприятий, составила порядка 300 миллионов рублей.

Кроме Славгородского района, ремонтные работы на этой автодороге проведены в Змеиногорском, Волчихинском, Ключевском и Егорьевском районах. Общая протяженность обновленных участков составила более 25 километров.

Новые дороги станут более безопасными и комфортными для всех участников дорожного движения. Они также будут способствовать развитию туризма в регионе, отмечают в Минтрансе региона.

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