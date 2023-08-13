В 2022 году в школе был проведен капремонт за 80 млн рублей. Жители просили привести в порядок и стадион

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

К началу учебного года в барнаульской школе № 110 капитально ремонтируют стадион. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, сегодня глава города Вячеслав Франк оценил ход ремонтных работ.

В 2022 году в школе был проведен капремонт в рамках федеральной программы “Модернизация школьных систем образования”. Благодаря поддержке губернатора Виктора Томенко и алтайского правительства на ремонт и оснащение выделили 80 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.

“И во время проведения ремонтных работ в комитет по образованию обращались жители микрорайона с просьбой привести в порядок стадион. Поэтому совместно с нашим депутатским корпусом было принято такое решение о выделении из городского бюджета 6 млн рублей”, – рассказал Франк.

Всего за 2019-2022 годы в Барнауле прошел ремонт уличных спортобъектов в 26 школах. В текущем году работы по обновлению спортивной инфраструктуры ведутся в восьми школах.

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