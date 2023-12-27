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К Новому году бийчане стали добрее: благодарят дорожников, кондукторов и мэрию

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К Новому году бийчане стали добрее: благодарят дорожников, кондукторов и мэрию

Слова благодарности и новогодние поздравления они оставляют в соцсетях под постами главы города Виктора Щигрева

Приближение праздничных длинных выходных, а также активная работа городских служб смягчили сердца бийчан. Вместо привычного “жалуются” мы слышим – благодарят. Так, в комментариях к постам главы города Виктора Щигрева жители желают добра не только городским службам, но и конкретным людям, которые помогли им, дарили хорошее настроение.

  • Хочу выразить благодарность администрации города за услышанный голос. Целый год прошел, но тем не менее, за “Ривьерой” в парке починили тренажеры. Спасибо! От души! Пожалуйста, чтобы не допускать развала парка, пусть и дальше следят за порядком.
  • Хочу поблагодарить кондуктора “Бийскгортранса” Татьяну Фельдман , которая создает новогоднее настроение и дарит позитивные эмоции! Спасибо! 
  • Большое спасибо тому трактористу, который, очищая дорожное полотно сегодня ночью, разгреб вал, тем самым прочистить въезд. Мне осталось почистить только тротуар. Большое спасибо! Это, на самом деле, большое облегчение! Сегодня день начался с позитива!!!
  • Снега нет потому, что хорошо чистят!

В мэрии подтвердили, что действительно, дорожные службы выезжают каждые сутки и приводят дороги в порядок, ориентируясь также на прогноз погоды. 

Но и здесь не обходится без “ложки дегтя”:

– Спасибо за дороги, за снег на обочинах, за нечищнные тротуары, за не расчищенные переходы, за искривленные знаки переходов (перекресток Ленинградская – Васильева) – не знаешь, как переходить. За неубранные урны на остановочных пунктах, и даже за их отсутствие на многих остановках, а в остальном, прекрасная Маркиза, все хорошо, все хорошо!

точная погода , точная погода на 10 ,

Взято отсюда

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