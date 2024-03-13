К посевной аграрии Алтайского края смогут купить качественные семена

Поставщики семян сельскохозяйственных культур готовы продать аграриям Алтайского края материал для весенней посевной кампании.

Уже заготовлено более 10 тыс. тонн семян. Это яровая и озимая пшеница, овес, гречиха, соя и другие культуры.

На складах региона доступен широкий ассортимент зерновых, зернобобовых, масличных и других культур. Список поставщиков опубликован на сайте регионального Минсельхоза в разделе «Новые документы».

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