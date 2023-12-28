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К празднику готовы: что происходит на главной новогодней площадке Барнаула. Фото

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Торжественное открытие елки на площади Сахарова состоится вечером 29 декабря. А пока здесь завершаются работы по подготовке к празднику

Работы по праздничному оформлению главной новогодней площадки Барнаула подходят к концу. Торжественное открытие елки на площади Сахарова состоится уже в пятницу, 29 декабря.

Как сообщили в администрации города, на главной сценической площадке города заканчивают строительство снежного городка, подходит к концу и оформление ели.

Открытие главной елки города, напомним, состоится 29 декабря в 17.00 с концертно-театрализованного представления “Царевна-Лебедь”.

“На главной сцене традиционно выступят лучшие творческие коллективы города. Кульминацией вечера станет выход Деда Мороза и торжественное зажжение елки, которое запланировано на 18.00”, – уточнили в мэрии.

Также 29 декабря открытие новогодних городков состоится во всех районах краевой столицы. Для удобства читателей редакция “Толка” подготовила интерактивную карту снежных городков.

Взято отсюда

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