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К юбилею любимого писателя

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К юбилею любимого писателя

В Самарской сельской библиотеке МБУК «КИЦ» Рубцовского района прошла литературная гостиная «Сказочник леса», посвященная 130-летию со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки. Учащиеся 1–4 классов познакомились с жизнью и творчеством советского писателя. В его произведениях нет волшебных палочек или сапог-скороходов, но чудес там не меньше. Автору удалось-таки найти волшебные слова, которые «расколдовали» таинственный лесной мир. Бианки был талантливым, мудрым человеком, но до конца жизни в душе оставался ребенком, потому что всегда смотрел на окружающий мир удивленными глазами.

Под пение птиц и стрекотание кузнечиков, которое создавало впечатление присутствия в летнем лесу, ребята совершили путешествие по произведениям Виталия Бианки, где главные герои – животные, птицы, насекомые с их повадками, ловкостью, хитростью, умением спасаться и прятаться. Присутствующие отгадывали загадки: «Кто чем поёт?», «Чьи это ноги». После просмотра мультфильма ответили на вопрос: «Чей нос лучше?».

Библиотекарем была подготовлена выставка произведений писателя, которые знакомят с родной природой и жителями леса.

Самарским сельским Домом культуры к мероприятию подготовлены номера художественной самодеятельности – песни «Наша природа», «Рыбы, птицы, звери», «Берегите планету», «Мир на земле».

Ольга Анатольевна Коломина, заведующая Самарской сельской библиотекой МБУК «КИЦ» Рубцовского района

Рубцовский район

Взято отсюда.

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