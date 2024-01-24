К весне в Алтайском крае завершат строительство двух дамб

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23 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Более 3,5 млрд руб. направили Росводресурсы на продолжение мероприятий по строительству и реконструкции в 2024 году 19 гидротехнических сооружений в рамках проекта «Защита от наводнений и обеспечение безопасности ГТС».

Наиболее близки к финалу сейчас два мероприятия на сибирских реках. Как порталу «вРубцовске.ру» сообщили в пресс-службе Росводресурсов.

Так, на сегодняшний день в селе Краснощёково Алтайского края строят дамбы на реках Чарыш и Землянка. Завершить все работы намерены до весеннего паводка, чтобы оценить надёжность новых конструкций, устранить возможные замечания и ввести объекты в эксплуатацию.

Фото: иллюстрационное, из открытых источников

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Автор: vizitka01

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