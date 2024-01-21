К Земле приближается мощная магнитная буря

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21 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце. В понедельник специалисты ожидают магнитную бурю на Земле. Это может повлиять на физическое состояние людей, подверженных непогоде, и стать источником Северного сияния в средних широтах. Об этом пишет МК со ссылкой на телеграм-канал “Архаврора”.

Специалисты отмечают, что точно предсказать силу магнитных бурь сложно. Она рассчитывается на основе моделей. А данные пока расходятся. Поэтому непонятно, в какой степени она будет”накрывать”.

Врачи советуют метеорологам снизить стресс и уменьшить физические нагрузки. В этом случае рекомендуются прогулки на свежем воздухе. Также важно есть больше фруктов и овощей и меньше мучного и соленого.

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Автор: glavred

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горняк