Николай Петряшин Фото: Виталий Барабаш

Возможные махинации с электрическими кабелями привлекли внимание силовиков к работе директора муниципального предприятия “Горэлектротранс” Николая Петряшина. Сейчас это дело рассматривается в суде

Руководитель барнаульского муниципального Горэлектротранса Николай Петряшин в настоящее время находится под домашним арестом. Он стал фигурантом уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. Согласно материалам Индустриального районного суда, оно закрутилось вокруг манипуляций с электрическими кабелями и субсидиями. В связи с этим в деле всплыл еще один участник – крупный алтайский подрядчик. Подробности – в материале “Толка”.

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