Кабельное дело. В чем именно обвиняют руководителя барнаульского Горэлектротранса

Фото: Виталий Барабаш

Возможные махинации с электрическими кабелями привлекли внимание силовиков к работе директора муниципального предприятия “Горэлектротранс” Николая Петряшина. Сейчас это дело рассматривается в суде

Руководитель барнаульского муниципального Горэлектротранса Николай Петряшин в настоящее время находится под домашним арестом. Он стал фигурантом уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. Согласно материалам Индустриального районного суда, оно закрутилось вокруг манипуляций с электрическими кабелями и субсидиями. В связи с этим в деле всплыл еще один участник – крупный алтайский подрядчик. Подробности – в материале “Толка”.

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Уголовный процесс в отношении Николая Петряшина переходит в другую судебную инстанцию. При этом до сих пор неизвестно, за что руководитель барнаульского ГЭТ попал в поле зрения следственных органов

Николай Петряшин оказался под пристальным вниманием силовиков еще в прошлом году. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий. Причем с указанием на пункт “е” статьи Уголовного кодекса 286, часть 3, а именно: “из корыстной или иной личной заинтересованности”. На время расследования руководителя муниципального предприятия отправили под домашний арест.

О том, что стало причиной возбуждения уголовного дела, до последнего времени известно не было . Ясность внесло постановление Индустриального районного суда , которое было вынесено в начале 2024 года.

В документе судебного делопроизводства сказано, что руководитель “Горэлектротранса”, как должностное лицо, обвиняется в совершении “действий, явно выходящих за пределы его полномочий”, которые повлекли за собой нарушение прав и законных интересов организаций, общества и государства в целом.

Здание суда Индустриального района Фото: Виталий Барабаш

Суть дела заключается в том, что Николай Петряшин якобы мог дать согласие руководителю компании “Альфа-Энерго” использовать для капитального ремонта не те кабели, что были изначально прописаны в смете. Вероятно, речь идет о капремонте контактных сетей или линии электропередачи.

Вместо прописанных в документации кабелей АСБл (марки “АСБл-10 3*240” и “АСБл-10 3*185”) со свинцовой оболочкой подрядчик якобы закупил более дешевые провода ААБл (марки “ААБл-10 3*240” и “ААБл-10 3*185”) с алюминиевой оболочкой. По мнению следствия, глава “Горэлектротранса” попытался скрыть махинации, заплатив подрядчику, как если бы тот закупил и смонтировал именно дорогие кабели.

В тексте постановления также указано, что Петряшин дал указания своим сотрудникам направить в профильный комитет и проектную организацию письма о согласовании самого факта замены одних кабелей на другие, но без указания разницы в стоимости.

Вместе с тем изменения в смету внесены не были, повторная экспертиза тоже не проводилась. Следственные органы уверены, что это было сделано работниками МУПа по поручению подозреваемого, отмечается в постановлении суда.

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Как минимум до 8 апреля 2024 года Николай Петряшин останется под прежней мерой пресечения. При этом сам уголовный процесс в отношении руководителя ГЭТ переходит в другую инстанцию

Что еще выяснили правоохранители? В постановлении, где нашли отражения выводы предварительного следствия, сказано, что якобы по настоянию директора транспортного предприятия сотрудники подготовили договоры подряда с компанией. К ним прилагались документы с заведомо недостоверными сведениями о том, что фирма-исполнитель обязуется установить кабели АСБл.

Одновременно было изготовлено дополнительное соглашение, в соответствии с которым стороны согласовали замену одних проводов на другие с сохранением стоимости работ, уточняется в материалах суда.

Также в документе говорится, что руководитель “Горэлектротранса” убедил ответственного сотрудника ( имя и должность скрыты. – Прим. ред. ) подготовить акты приемки выполненных работ, справки об их стоимости, которая оказалась завышенной, и другие необходимые документы. В их числе расчеты на выплату субсидии предприятию. В материалах делопроизводства значится сумма в размере около 17,7 млн рублей. Из них более 2,1 млн рублей не должны были выплачиваться подрядчику и подаваться на господдержку.

“…о чем Петряшину Н.А. было достоверно известно”, – добавляется в постановлении.

Из материалов дела можно сделать вывод, что директор МУПа мог намеренно ввести в заблуждение профильный комитет, обеспечив передачу “фиктивных документов” в администрацию Барнаула. Отсюда бумаги отправились в минтранс Алтайского края для выделения краевой субсидии. Деньги в качестве софинансирования перечислили транспортному предприятию. После чего вся сумма (около 17,7 млн рублей) оказалась на счету подрядчика.

“Своими вышеприведенными преступными действиями” глава Горэлектротранса необоснованно обогатил компанию-подрядчика на 2,1 млн рублей, полагает следствие. На эту сумму бюджетам города и края был причинен имущественный вред.

Далее дело будет рассматриваться уже в Центральном районном суде – “по месту окончания преступления”. Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Николая Петряшина судья продлил до 8 апреля 2024 года. В понедельник, 11 марта, дело руководителя “Горэлектротранса” будет рассматриваться по новому месту подсудности.

Из материалов дела следует, что подозреваемый продолжает занимать руководящую должность в транспортном предприятии. Как пояснили “Толку” в “Горэлектротрансе”, обязанности директора временно исполняет главный инженер Горэлектротранса Александр Возный. Что известно о подрядчике 06 марта, 13:37 Горэлектротранс Барнаула поднял зарплаты и набирает кондукторов

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Компания “Альфа-Энерго” зарегистрирована в селе Зудилово Первомайского района Алтайского края. Организацией руководит Артем Капустин. С 2018 года он же является единственным учредителем организации.

“Толк” обратился к руководителю организации, чтобы выяснить позицию подрядчика, но он отказался от комментариев.

Отметим, что согласно данным свободных источников, компания занимается электромонтажными, строительными, кровельными работами, а также инженерными изысканиями, проектированием, техническими консультациями.

Согласно данным базы “СПАРК-Интерфакс” , компания не раз отрабатывала госконтракты в разных городах и районах Алтайского края и Новосибирской области.

Например, в прошлом году с организацией заключили 15 контрактов на общую сумму около 67,7 млн рублей. Из них шесть контрактов ее руководитель заключил с “Горэлектротрансом”. Подрядчик должен был выполнить работы по капремонту линий электропередачи, кабельной линии и кабельной сети в нескольких локациях. Общая стоимость контрактов составила почти 50,5 млн рублей.

Взято отсюда.

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