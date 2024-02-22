Кабинеты суда затопило из-за прорыва трубы в Рубцовске

Теплосеть прорвало в конце прошлой недели на Октябрьской. В СГК рассказали, что для устранения проблемы специалистам пришлось заменить 35 метров труб отопления. Больше всего досталось зданию мирового суда на Октябрьской, 159, куда хлынул кипяток. Сотрудники в спешке выносили мебель.

Сейчас работники вынужденно переехали в помещения, где расположены другие суды. Собственное имущество придётся долго приводить в порядок. Повреждения получила техника и документы, но, к счастью, всё восстановили. После оценки ущерба планируют подавать иск на коммунальщиков, чтобы получить возмещение.

Взято отсюда.

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