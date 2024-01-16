Кабмин не планирует запрет экспорта бензина из-за аварии на НПЗ “Лукойла”

Запрет экспорта топлива кабмин не обсуждает, в том числе из-за остановки работы одной установки на Нижегородском НПЗ

Правительство России в настоящий момент не рассматривает и не обсуждает возможность запрета экспорта бензина, в том числе из-за остановки работы одной установки на Нижегородском НПЗ. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве.

“Данная мера не обсуждается и не рассматривается”, – рассказал источник издания.

Ранее СМИ распространили сообщения со ссылкой на источник о том, что кабинет министров якобы рассматривает возможность запрета экспорта бензина из-за остановки работы одной установки на Нижегородском НПЗ “Лукойла”.

Минэнерго в свою очередь сообщало, что ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало меры для сохранения бесперебойного обеспечения топливом российского рынка, пока на Нижегородском НПЗ “Лукойла” идут восстановительные работы. Потребности рынка будут удовлетворены, несмотря на снижение объемов выпускаемого топлива на заводе, заявляют в Минэнерго.

Ведомство также поясняет, что потребности внутреннего рынка можно удовлетворить благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка.

По данным Минэнерго, товарные запасы автомобильного бензина составляют почти 2 млн тонн, что более чем достаточно для удовлетворения спроса.

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