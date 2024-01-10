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Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртному и запретил продажу детям

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Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртному и запретил продажу детям

Пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной, но алкогольное мороженое входило в список исключений

Алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков. Это следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно законодательству, с 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство, хранение, поставки и розничную продажу необходима лицензия, продажа несовершеннолетним запрещена.

При этом существует список товаров-исключений, которые законодательно не считаются алкоголем, хотя в них содержится спирт. Раньше в этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед.

Новым распоряжением правительства РФ такие пищевые продукты исключены из списка.

“Утвердить прилагаемые изменения”, – указано в распоряжении.

Ранее профильные министерства предложили несколько изменений в обороте алкогольного мороженого. В частности Минфин отметил, что крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках, и внес предложение снизить ее предельный уровень до 1,2% (как в квасе).

Несмотря на довольно высокий градус алкоголя в продукции, распространение алкогольного мороженого не было ограничено: продукт относился к исключениям. Поскольку закон о регулировании алкогольного рынка на такое мороженое не распространялся, то алкогольное мороженое было разрешено свободно продавать в парках и вблизи детских учреждений.

Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, ранее не было. По данному вопросу в правительство неоднократно обращались депутаты, региональные ведомства, профильные организации с просьбой изменить ситуацию.

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Взято отсюда

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