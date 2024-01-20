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Кабмин продлил меры соцподдержки для медработников на 2024 год

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Кабмин продлил меры соцподдержки для медработников на 2024 год

Максимальный размер финансовой помощи для врачей, которые оказывают помощь участникам СВО, составит 100 тыс. руб. в месяц

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ подписал постановление согласно которому медицинские работники, оказывающие помощь участникам специальной военной операции, продолжат получать социальные выплаты в 2024 году.

Уточняется, что конкретный размер выплат зависит от занимаемой должности работника и суммарно отработанного им времени. Так, максимальный размер финансовой помощи для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях, составит 100 тыс. руб. в месяц.

Такие же выплаты предусмотрены для старших врачей и врачей скорой и неотложной медицинской помощи, а также врачей, проводящих судебно-медицинскую экспертизу.

Для заместителей руководителей медицинских организаций, врачей, главных медсестер, заведующих отделениями, где раненым оказывается специализированная помощь в стационарных условиях, максимальный размер выплат составит 60 тыс. руб. в месяц.

Выплаты для специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, которые участвуют в хирургических операциях, а также помогают анестезиологам и реаниматологам, будут равны 40 тыс. руб. в месяц. Аналогичный максимальный размер выплат предусмотрен для медработников со средним профессиональным образованием, работающих в бригадах скорой помощи, а также для участвующих в проведении судебно-медицинской экспертизы.

Максимальный размер выплат для медицинских работников со средним профессиональным медицинским образованием, принимающих участие в оказании специализированной медпомощи в стационарах, составляет 30 тыс. руб. в месяц. Для младшего медицинского персонала, обеспечивающего помощь в стационарах, а также младшего персонала и других работников станций скорой помощи и учреждений судебно-медицинской экспертизы предусмотрены выплаты до 20 тыс. руб. в месяц.

В правительстве отметили, перечень медицинских организаций, сотрудники которых получают выплаты, утверждают региональные минздравы.

Напомним, что меры социальной поддержки для медиков, оказывающих помощь бойцам СВО, были установлены весной 2023 года по поручению президента России Владимира Путина

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Взято отсюда

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