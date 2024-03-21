Кабмин с 1 апреля повысит размеры специальной соцвыплаты для медработников

Для врачей, работающих в населенных пунктах, где проживает от 50 тыс. до 100 тыс. человек, выплата составит 29 тыс. руб.

Российское правительство повысило размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников, которые работают в сельской местности, районных центрах и малых городах, сообщает ТАСС. Постановление об этом подписано на сайте кабмина.

Из материалов правительства следует, что размер соцвыплаты для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, расположенных в населенных пунктах, где проживает не более 50 тыс. человек, увеличен до 50 тыс. руб., для среднего медицинского персонала – до 30 тыс. руб.

Для врачей, которые работают в населенных пунктах, где проживает от 50 тыс. до 100 тыс. человек, выплата составит 29 тыс. руб., а для среднего медицинского персонала – 13 тыс. руб.

Отметим, что вопрос о повышении размера выплаты обсуждался15 марта. Тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что выплаты в повышенном размере будут назначаться уже с 1 марта, медики получат их в апреле.

“Таким образом, с 1 апреля на выплаты по окладам медработников будет направляться не менее 50% фондов заработной платы медицинских организаций”, – отметили в правительстве.

В целом решение об увеличении суммы выплаты затронет более 200 тыс. сотрудников больниц и поликлиник.

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Взято отсюда