Кадровики помогут алтайским участникам СВО получить работу

Консультационный центр «Работа России» провел в Барнауле встречу для участников СВО и членов их семей.

Его сотрудники рассказали, как можно найти работу при поддержке службы занятости. Во встрече приняли участие 11 барнаульцев. Точкой сбора стал Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

Специалисты службы занятости рассказали о государственных мерах поддержки. За каждым участником СВО, обратившимся в центр «Работа России», будет закреплен помощник для поиска работы, вариантов обучения, подготовки к написанию резюме, собеседованию и трудоустройству, сообщила заместитель директора кадрового центра «Работа России» по городу Барнаулу Ирина Беседина.

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