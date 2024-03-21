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Кадровый дефицит на Алтае спровоцировал у жителей желание получать больше денег

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При этом ожидаемый заработок у мужчин без высшего образования растет более медленными темпами

Кадровый дефицит на Алтае спровоцировал у жителей желание получать больше денег

Кассир в магазине / Фото: amic.ru

В Алтайском крае кадровый дефицит спровоцировал рост зарплатных ожиданий у специалистов массового найма, сообщает “Зарплата.ру”.

Специалисты проанализировали резюме, размещенные на сервисе за год в Алтайском крае, и выявили рост зарплатных ожиданий среди женщин и мужчин без высшего образования.

“При этом дефицит “синих воротничков” спровоцировал рост ожидаемых зарплат у женщин специальностей массового найма. За год зарплатные ожидания женщин со средним специальным образованием увеличились на 12%, со средним – на 31% и с неоконченным высшим – на 40%”, – показало исследование.

Ожидаемый заработок у мужчин без высшего образования растет более медленными темпами: со средним специальным образованием ожидания увеличились на 17%, со средним – на 26%, с неоконченным высшим – изменений за год не было.

“Кадровый дефицит вынуждает работодателей повышать зарплаты. Поэтому соискатели востребованных специальностей оценивают себя выше”, – отметили аналитики.

За год наибольший прирост средних зарплатных ожиданий показали администраторы (+22% у мужчин – до 41,2 тыс. рублей, +27% у женщин – до 39 тыс. рублей), кассиры-операционисты (+9% у мужчин – до 30 тыс. рублей, +5% у женщин – до 35,3 тыс. рублей), операторы производственной линии (+30% у мужчин – до 50 тыс. рублей, +41% у женщин – до 40 тыс. рублей), менеджеры по продажам (+16% у мужчин – до 56,2 тыс. рублей, +23% у женщин – до 50,5 тыс. рублей).

новости Локтевский

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