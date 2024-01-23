Кадровый электронный документооборот: преимущества и особенности внедрения

ЭДО позволяет экономить время и место
Работа. Кадры / Фото: yanalya / Freepik
Компании используют кадровый электронный документооборот в сфере трудовых отношений. Регулируется он ст. 22.1 ТК РФ. Кадровый электронный документооборот включает формирование, подписание, применение и хранение работодателем электронных документов, связанных с трудовой деятельностью работников.
Преимущества внедрения кадрового ЭДО
Электронный документооборот обладает целым рядом преимуществ:
- экономия времени. Документ регистрируется быстро, его дальнейшая идентификация максимально проста;
- экономия места. Создавать бумажные копии в большинстве случаев не требуется (исключение – акты о несчастных случаях на производстве, приказы об увольнении, документы о прохождении инструктажей по охране труда, трудовые книжки, если работник не желает переходить на электронную). Это значит, что не нужно распечатывать и хранить огромное количество бумаг;
- упрощенный контроль движения документов и сроков;
- минимизация риска возникновения ошибок, потери документов, легкий поиск причин расхождений при их выявлении;
- высокий уровень безопасности в части сохранности документации;
- экономия бюджета (не требуется покупать бумагу и другие расходники, выделять место для хранения бумаг и т. д.).
Сегодня внедрение кадрового ЭДО выбирают все большее количество компаний, но говорить о полном переходе на такую форму пока рано. Многие фирмы применяют двойную форму, когда кадровый учет ведется одновременно и на бумаге, и в электронном виде.
Как внедряется ЭДО в сфере кадров?
Сегодня переход на ЭДО в сфере кадров добровольный, но со временем он может стать обязательным. Использовать его можно в любой компании, вне зависимости от численности сотрудников и формы собственности. Кадровый ЭДО сегодня активно развивается, поэтому не все его возможности освоены. В будущем они станут еще более обширными.
Чтобы внедрить систему кадрового электронного документооборота, требуется установка специализированного программного обеспечения. Затраты на его приобретение полностью окупаются в течение короткого времени. Кроме того, сотрудникам понадобится некоторое время, чтобы пройти обучение и привыкнуть к системе.
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