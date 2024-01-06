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Кадыров готов освободить бойцов ВСУ за снятие санкций с матери, дочерей, лошадей

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Кадыров готов освободить бойцов ВСУ за снятие санкций с матери, дочерей, лошадей

Глава Чечни передал список военнопленных бывшему инспектору ООН Скотту Риттеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением к США о снятии санкций со своих родственников в обмен на украинских пленных. Список передан им бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, прибывшему в Грозный, сообщает “ТАСС”.

“Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю список нашему гостю, если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим, – заявил Кадыров.

Помимо передачи списка, Риттеру была показана видеозапись с пленными украинцами. На видео они продублировали информацию от главы Чечни – освободить 20 пленных при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолетов и лошадей.

Как уточняет издание, в центре Грозного проходит масштабное построение с участием сотрудников силовых структур и представлением военной техники. На мероприятии присутствует бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. 

Позже в своем ТГ-канале Рамзан Кадыров объяснил, что все это был “толстый троллинг”, цитирует его “РИА Новости”.

– В отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить, – написал он.

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Взято отсюда

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