Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о своей смерти

Он прогулялся под дождем и посоветовал всем сделать это

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о своей смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров опубликовал видеозапись своей прогулки под дождем.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Кадыров лежит в коме. Ряд телеграм-каналов писали о том, что он умер.

Тем, кто “не может отличить правду от лжи в интернете”, Кадыров посоветовал также выйти под дождь.

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