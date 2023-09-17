ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о своей смерти
Новости Алтай
Скончался известный актер и режиссер Александр Хван
Новости Алтай
ВСУ обстреляли деревню в Курской области – пострадали три человека
Новости Алтай
У жителя Алтайского края конфисковали ВАЗ за пьяную езду
Новости Алтай
Больше 40% россиян живут в одиночестве
Новости Алтай
Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

Коллекция категорий

Бизнес104 News
Здоровье120 News
Новости Алтай949 News
Новости Горняк174 News
Образование115 News
Общество207 News
Объявления76 News
Политика169 News
Спорт143 News
Платим за интересные новости!
объявления

Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о своей смерти

ГОРНЯК2201 mins

Он прогулялся под дождем и посоветовал всем сделать это

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о своей смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров опубликовал видеозапись своей прогулки под дождем. 

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Кадыров лежит в коме. Ряд телеграм-каналов писали о том, что он умер.

Тем, кто “не может отличить правду от лжи в интернете”, Кадыров посоветовал также выйти под дождь.

Источник

Добавить комментарий

Related News