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Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о своей смерти

ГОРНЯК2201 mins

Рамзан Кадыров Фото: vk.com/ramzan

Глава Республики наглядно продемонстрировал себя и поделился, что сейчас гуляет на свежем воздухе и занимается спортом

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов в Интернете о своей смерти опубликовал видео с прогулки. Роликом поделилось РИА “Новости”.

Глава Чечни в ролике показал, как в дождливую погоду прогуливается по дорожке и призвал всех заниматься спортом и уметь отличать правду от лжи. Судя по видео, он находился в хорошем расположении духа.

В соцсетях 17 сентября появились слухи о смерти Рамзана Кадырова.

Ранее в Сети сообщали о проблемах со здоровьем у главы Чечни. Однако Кадыров вместе со своим соратником обратился ко всем в прямом эфире, опровергнув эту информацию.

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