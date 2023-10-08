Рамзан Кадыров Фото: vk.com/ramzan

Выборы президента России должны пройти в 2024 году. Владимир Путин пока не заявил о своем намерении претендовать на этот пост

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента РФ, которые должны пройти в 2024 году, на время проведения спецоперации. Об этом он заявил в ходе акции по случаю дня рождения Владимира Путина в Грозном, сообщает ТАСС.

“Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну”, — сказал Кадыров.

Кроме того, Кадыров назвал Путина самым мудрым политиком и воином, честным и правильным человеком, который никогда не бросает своих и максимально старается сохранить команду.

Выборы президента России пройдут в 2024 году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении снова баллотироваться на пост главы государства Путин пока не заявлял.

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