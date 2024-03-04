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Каждый восьмой житель планеты страдает ожирением

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Каждый восьмой житель планеты страдает ожирением

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В последнее время во всем мире наблюдается рост этого заболевания.

По данным ВОЗ, в 2022 году более 1 млрд человек в мире жили с ожирением. Речь идет о каждом восьмом жителе планеты. С 1990 года распространенность ожирения среди взрослых увеличилась в мире более чем в два раза, а среди детей и подростков (в возрасте от 5 до 19 лет) — в четыре раза. По состоянию на 2022 год, 43% взрослых имели избыточный вес.

Ожирение может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и некоторым видам рака, напомнили в ВОЗ.

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Взято отсюда.

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