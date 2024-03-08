Как 100 лет назад алтайские активистки демонстрировали силу слабого пола

Сто лет назад день 8 марта был еще не праздником весны, а Международным днем солидарности женщин в борьбе за свои права. И жившие на Алтае активистки показывали даже в сибирской глубинке силу слабого пола.

Ставшая Марией

В 1959 году в Москве был издан сборник воспоминаний «Женщины в революции». В книгу вошел и очерк Александры Григорьевой-Алексеевой «Впервые в России». Ее воспоминания о первом праздновании 8 Марта в России в 1913 году заканчиваются рассказом о женщине, в честь которой названа улица в Барнауле. То ушедшее давно поколение хорошо характеризует и стремление не показывать родственные узы. Хотя брат Александры Николаевны Алексеевой стал мужем Эмилии Августовны Солин, в очерке нет об этом ничего.

Александра Алексеева вспоминала: «С Милей, как звали ее все товарищи, я познакомилась в 1912 году в рабочем клубе самсоньевского общества самообразования на Выборгской стороне Петербурга. Ей тогда шел 22-й год. Это была тоненькая, изящная девушка с пышной прической рыжеватых волос редкой красоты. Миля работала на городской телефонной станции телефонисткой. Жила она с матерью и братом. Семья существовала на пенсию отца, рабочего Путиловского завода, по национальности финна, погибшего при взрыве литья. Пенсия была мизерной, семья жила бедно, заработок Эмилии служил главным подспорьем.

Миля переселилась жить ко мне в Озёрки. Живя вместе, я еще лучше узнала мою милую, добрую, самоотверженную подругу. Она всегда готова была поступиться своими интересами ради общих, отдать последнее своему товарищу. При хорошем заработке в 2–3 рубля в день Миля лишала себя самого необходимого – у нее никогда не было даже крепких ботинок, всегда рваные. Что получала, все уходило на нужды других. Особенно много она помогала арестованным. Раза два-три в неделю Миля носила в тюрьму передачу, покупала заключенным белье, продукты, снабжала деньгами».

Александра Алексеева считала, что без появления такого нетипичного женского журнала, как «Работница», вряд ли бы прижился в нашей стране праздник 8 Марта: «Миля первая стала собирать деньги по подписному листу на заводе «Айваз». На следующий день пошла на ниточную фабрику «Невка» и там среди совершенно незнакомых людей собрала порядочную сумму для журнала.

Она стала самым энергичным распространителем «Работницы». Миля созвала общее собрание своей смены и провела такое постановление: каждый сознательный работник обязан покупать и распространять «Работницу».

В ноябре 1914 года Эмилию Солин арестовали и в феврале 1915 года выслали в административном порядке на три года в Сибирь, в село Курагинское Минусинского уезда Енисейской губернии.

Февральская революция освободила Эмилию Августовну, которая в ссылке вышла замуж и сменила фамилию. Она возвратилась в Петроград, снова поступила на «Айваз» и возобновила работу в журнале «Работница». В 1918 году Эмилия Солин была командирована Петроградским комитетом партии на работу в женском движении в Барнауле. В 1919 году она трагически погибла в барнаульской тюрьме после ареста контрразведкой колчаковцев. В подполье, организуя Красный Крест для помощи заключенным, она пользовалась документами на имя Марии Зверевой. С этим помог ей уроженец Барнаула Максим Зверев, будущий советский писатель-зоолог, служивший в то время в колчаковской армии.

Еще в 2018 году барнаульский краевед Владимир Терёшкин настаивал, что стоит заново открыть землякам Эмилию Солин-Алексееву. Владимир Иванович рассказал о собственном поиске в архивах:

– Я инженер, в свободное время краевед-любитель. Живу в Барнауле на улице имени Эмилии Алексеевой и собираю о ней материалы в книгах и в Государственном архиве Алтайского края. На интернет-форуме «Гражданская война в Сибири» обратилась за информацией об Эмилии Алексеевой москвичка Наталия Иванова – правнучка Фриды Андрэй, соратницы Эмилии по барнаульскому подполью. Документов в архиве об Эмилии Августовне мало: две фотографии, в том числе одна с маленьким сыном, заявление о приеме стажером на работу в Алтайский кредитный союз в сентябре 1918 года, опросный лист в октябре того же года, заявление о переходе с положения стажера в кредитном союзе на постоянную работу в ноябре 1918-го.

Если обратить внимание на зарубежные публикации, то получается, что в 1918–1919 годах в Барнауле жила не просто подпольщица. Эмилия Солин – активистка-общественница более высокого уровня, имеющая общемировую известность у историков профсоюзного женского движения, принявшая участие в популяризации в России праздника 8 Марта и в учреждении журнала «Работница». И при этом Эмилия Алексеева остается незаслуженно полузабытой современными горожанами: кроме наличия в Барнауле улицы ее имени, вряд ли обычные барнаульцы что-то знают. Не пора ли попытаться реанимировать в Барнауле память о нашей знаменитой горожанке?

Первая женщина-мэр в России

В Камне-на-Оби есть улица Кадыковой. Она названа в честь Ефросиньи Кадыковой-Городецкой – учительницы, которую жители города еще до октября 1917 года избрали на пост городского головы. Много ли в России было в первой половине 1917 года женщин на должности городского головы, да еще в сибирском городке, известном архаичными купеческими и крестьянскими традициями? Ответ очевиден: это был уникальный случай в политической истории не только нашего региона. Поэтому и стоит еще раз вспомнить такую необычную женщину, представив ее от первого лица строками из автобиографии:

«Родилась в с. Красное Поселение Елховской волости Самарской губернии в 1886 году 25 февраля. С 1902 года принимала участие в кружке по самообразованию, нелегальном, образованном тов. Лихачёвым Василием Матвеевичем (кличка «Карась»). В 1905 году окончила курс Самарской земской школы для приготовления народных учительниц. С 1905 года до августа 1914 года учительствовала в селениях Самарского уезда и принимала участие в революционной работе под руководством членов РСДРП(б). Скрываясь от репрессий царских чиновников, в 1914 году поселилась в г. Камне Томской губернии, ныне Алтайского края, где организовала группу большевиков.

С Февральской революции и до чехословацкого переворота руководила партийной работой как председатель горуездного комитета, как организатор и редактор газеты «Голос трудового народа». Была избрана Городским Головою этого города, а при объявлении диктатуры пролетариата на уездном съезде Советов была избрана членом президиума исполкома рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. С апреля 1918 года работала и лечилась в Ново-Николаевске. В ночь чехословацкого переворота в Ново-Николаевске в начале июня 1918 года была чехами, по имевшемуся у них списку, арестована и вместе с руководящими партийными работниками Петуховым, Серебрянниковым, Горбань, Василием Шамшиным и другими заключена в военном городке, подвергаясь опасности расстрела.

После пыток и издевательств была переведена в Камень, в село Крутиху на расправу садистам карателя Гольдовича, который отправил вместе с 15 каменскими красногвардейцами в Барнаульскую тюрьму. В октябре 1919 года вместе с партийными работниками Барнаула была заключена в эшелон смерти и направлена в качестве заложницы на Дальний Восток, где содержалась в лагере военнопленных в Новокиевском урочище Приморского края, откуда 10 февраля 1920 года была вместе с другими большевиками освобождена партизанскими отрядами Сергея Лазо.

После ликвидации японской интервенции во Владивостоке (в ночь с 4 на 5 апреля) я направилась в Камень к своей семье, но мужа не оказалось в живых. Он работал с товарищем Громовым в областном повстанческом комитете алтайского партизанского движения под фамилией Городецкого.

В Камне была избрана членом уездного комитета и редактором его газеты. Работала в укоме и в газете до 1924 года. С 1924 года по октябрь 1925 года вела партийную работу. Сотрудничала в кооперации в газетах «Советская Сибирь», «Сельская правда» в г. Новосибирске.

С ноября 1925 года Центральный комитет партии направил в Москву, где до 1932 года работала редактором газет и журналов. Как член президиума ЦК Союза пищевиков редактировала газету «Пищевик».

Умерла Ефросинья Алексеевна в 1962 году. По ее желанию урна с ее прахом была замурована в братской могиле каменских большевиков у школы № 3. Ее именем была названа улица в Камне-на-Оби и городская школа № 8, существовавшая до 2002 года.

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Взято отсюда.

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