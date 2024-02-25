Как 70 лет назад: 1 марта на вокзал Барнаула придет поезд с целинниками

Мероприятие будет посвящено Году семьи

В Барнауле 1 марта пройдет театрализованная реконструкция встречи первого поезда с целинниками, приехавшими в Алтайский край в 1954 году, сообщает “Министерство культуры Алтайского края”.

На перрон вокзала выйдут актеры, одетые в одежду того времени. Их будут встречать на митинге, после чего состоится праздничный концерт.

Праздник будет посвящен Году семьи, так как на Целину в Алтайский край приезжали молодые люди, заводившие здесь новые семьи, чьи потомки и теперь трудятся на благо родного края и России, создают здесь свои семьи и растят новые поколения.

Фото: “Министерство культуры Алтайского края”.

На концерте выступят алтайские творческие коллективы, агитбригады, пройдет народное караоке с песнями времен освоения целинных земель. В оформлении концерта будет использоваться ретротехника, транспаранты и лозунги времен освоения Целины. Среди участников мероприятия будут представители районов и городов края, студенты, учащиеся ссузов и школ, представители диаспор.

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Взято отсюда