Как 70 лет назад на сенокосной поляне появился поселок Тамбовский

Романовский район 70 лет назад стал одной из тех горячих точек, где закипела целинная эпопея. В марте 1954 года началась там история поселка Тамбовский, который стал центром нового зерносовхоза «Романовский».

Педагог стал летописцем

Потомственный педагог Владимир Несин не мог не подхватить в свое время эстафету сохранения истории поселка, в котором почти 40 лет возглавлял школу.

– С 1956 года первым директором нашей школы был Александр Борисович Жариков. Собранный им богатейший материал из воспоминаний первоцелинников в 2009 году, к 55-летию целины, включен в книгу «История совхоза «Романовский»», – напомнил Владимир Григорьевич. – Поэтому и в школьной музейной комнате бережно хранится, представлено на стендах многое из того времени. Ведь это наши общие «корни», которые не подрубить!

Людям со стороны может показаться странным, почему в небольшом населенном пункте можно увидеть сейчас на маленьком пятачке сразу несколько памятников.

– Уверен, что как стояли на своих постаментах, так и будут и дальше стоять не только трактор ДТ-54, но и машина, и рубцовский Т-4. Старый, самый первый установленный трактор, кстати, вполне до сих пор «на ходу». Его иногда снимают вниз, и он едет, – заверяет педагог. – Машину ГАЗ-51 установили позднее. Ее в целинные времена тоже ведь использовали. А последним по времени был установлен рубцовский трактор, издалека приметный своей красной кабиной. Тут же рядом и арка с надписью: «1954–2024. Посёлку Тамбовский – 70 лет».

Самих первоцелинников, приехавших из других регионов, в Тамбовском уже почти не осталось. Это поколение, как и более старшие годами фронтовики Великой Отечественной, уже, к сожалению, покидает нас.

– Но живут здесь еще наши некоторые немцы. Они приехали строить совхоз и Тамбовский вместе с первым директором Алексеем Каманиным из Усть-Калманского района. Алексей Иванович работал в том районе, поэтому вместе с ним приехали оттуда Германы, Кеслеры и другие. По старым приказам можно, например, увидеть, что бухгалтером 13 марта 1954 года в совхозе был назначен Флориан Францевич Кельблер, – уточнил Владимир Несин.

Откуда у посёлка название?

– Спрашивают об этом часто, считая что, наверное, выходцев с Тамбовщины оказалось среди новоселов больше, – продолжает рассказ педагог-ветеран. – Нет, не было тамбовских так уж и много в сравнении с другими. Просто, по разным воспоминаниям, они были более шустрые: если за грузом поехать, то они первые. А если вдруг подраться приходилось, то били всех подряд, чтобы победить в конце концов! Конечно, из европейской части страны приехали на Алтай посланцы и других регионов.

Валентина Якунина и Владимир Сентаев избрали тогда совхоз «Романовский» не только для новой работы, но и создали здесь свою семью. Валентина Ивановна жила в городе Котовске Тамбовской области, а ее будущий муж – в самом Тамбове. В обкоме комсомола 18-летняя Валя получила с подругами свои путевки на целину. Их сначала направили в Москву, где определился пункт назначения – Барнаул. В краевом центре, куда приехали в начале марта, узнали о формировании зерносовхоза в Романовском районе, но попали туда не сразу.

– Пока готовили место для жилья, до начала апреля жили в Алейске. Потом, по прибытии в село Закладное, попали в Ясную Поляну, где определили прицепщицей на плуг, – уточнила Валентина Ивановна. – Владимира отправили в стройчасть, где он из строителя выдвинулся в мастера. Так в строительстве и проработал до самой пенсии.

Валентина сменила несколько специальностей: с прицепа перешла на работу учетчика в полевой бригаде, потом была счетоводом в гараже, трудилась на ферме техником-осеменатором, была и заведующей столовой, закончив трудовую деятельность учетчиком бригады № 1.

А в самом начале работы на Алтае Валентине Якуниной и Владимиру Сентаеву пришлось испытать все тяготы жизни новоселов. В начале мая они покинули «зимние квартиры» и перебрались на место будущей центральной усадьбы совхоза. Хотя весеннее тепло в том году пришло поздно, но поставили палатки около намеченного планами будущего пруда. Сейчас на этом месте в Тамбовском улица Садовая. Из досок были сделаны только временные помещения – под кухню и для склада запчастей. До этого столовая для новоселов была в Закладинской МТС. Также первое время на довольствие брали у себя квартирантов и хозяева тех домовладений в Закладном и Ясной Поляне, где жили их новые земляки-целинники. Масштабы такой поддержки можно оценить, если вспомнить, что в апреле в совхозе «Романовский» было 420 целинников.

«Вскладчину»

Земли нового зерносовхоза «сложились» из разных клиньев от вблизи расположенных хозяйств разных сел. Например, колхоз имени Кирова в Закладном передал новоселам 2714 га, колхоз имени Ленина в Сидоровке – 2860 га, колхоз имени Жданова в селе Гилёв Лог – 3031 га.

Сейчас, когда бывшие межреспубликанские границы СССР превратились в государственные, удивительным выглядит, что в Романовском районе были в то время и земли, которые использовал семипалатинский мясокомбинат. И комбинатовские 984 га тоже передали новому зерносовхозу. Общая площадь всех полученных сначала земель составила 20,1 тыс. га. Позднее общая площадь составила 38,8 тыс. га. По размерам пашни совхоз занимал 1/4 часть района.

Конечно, не все вовремя успевали делать для новоселов. Но ведь в течение того первого целинного года в крае было организовано десять новых совхозов: «Романовский», «Кулундинский», «Алтай», «Егорьевский», «Комсомольский», «Белоглазовский», «Курьинский», «Прутской», «Берёзовский» и «Первомайский». В них прибыли 3500 человек. Государство выделило на обеспечение их жильем и культурно-бытовыми помещениями более 36 млн руб. Для их строительства был создан трест «Алтайсовхозстрой» с семью строительно-монтажными управлениями. На новостройки в МТС было выделено 77 млн руб.

Новоселы в Тамбовском получили тогда особую поддержку для сохранения здоровья. 3 июля 1954 года в Барнаул приехала команда московских медиков. Они откликнулись на призыв коллег с Алтая помочь в создании образцовой медицинской службы в районах освоения целинных и залежных земель. Москвичи сформировали и полностью укомплектовали больницу на 25 коек с полным оборудованием операционной, рентгеновского, зубоврачебного и физиотерапевтического кабинетов, клинико-диагностической лаборатории, с санитарной автомашиной, душевой установкой, передвижной электростанцией. Больница была направлена в зерносовхоз «Романовский».

– Там, где сейчас находится поселок, раньше была просто сенокосная поляна. И если будут помнить об этом молодые мои земляки, то и не надо лучшего для них понимания того труда, что вложили в эту землю старшие поколения за эти 70 лет, – уверен Владимир Несин.

ПЛАТУНОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости выпуск алтай ,