Как абьюзер стал убийцей: вынесен приговор барнаульцу, который задушил свою жену

На этой неделе в Ленинском районном суде Барнаула был оглашен приговор в отношении жителя краевого центра. Мужчина убил свою бывшую супругу и пытался представить все так, будто бы она безвестно пропала. История получила большой резонанс. Как бы ни портил квартирный вопрос, далеко не каждый подвергшийся такому доходит до озверения. Но в этот раз получилось именно так.

Не вышла на работу

Тревогу в связи с безвестным исчезновением жительницы Барнаула Елены П. подняли ее коллеги. Женщина работала экспертом клиентского центра в одном из коммерческих банков. Была, по словам сослуживцев, добросовестной, ответственной, веселой и отзывчивой. Не явиться в офис на свое рабочее место просто так, без объяснения причин, она не могла. Не было такого в привычках этой сотрудницы.

Одна из коллег и близкая подруга Елены вспоминала потом во время следствия и в суде, что 5 января 2023 года, когда эксперт клиентского центра не вышла на работу, ее стали искать. Сослуживица решила зайти домой к Елене и выяснить, что же случилось.

Квартира, где та жила вместе с бывшим супругом Константином и двумя детьми, оказалась открытой. Гостья вошла и спросила: «Есть кто дома?» Выбежал из своей комнаты сын. Затем в прихожей появился и его отец. Женщина задала вопрос, где Елена, на что Константин ей ответил, что не знает. И думал, что это она пришла. При этом вел себя совершенно спокойно.

Гостья сказала, что Елена не вышла на работу, и что на нее это не похоже, так как она очень ответственный сотрудник. В ответ Константин заявил, будто его бывшая жена может не появляться и неделю дома. Собеседница возразила, что такое вряд ли возможно. Некоторое время еще расспрашивала о том, где может быть Елена. Но вразумительного ответа так и не получила.

Странное поведение

На следующее утро Елена так и не объявилась. Поэтому ее родной брат и друзья устроили уже широкие поиски. Заявили в полицию, сообщили волонтерам организации «Лиза Алерт». Константин же был как-то безразличен к происходящему, только говорил, что его бывшая жена сама найдется.

В ходе поиска, как рассказывала потом следователю подруга Елены, приходилось многократно бывать в ее квартире, часто встречаться и разговаривать с Константином. Его незаинтересованность в поиске, равнодушие резко бросались в глаза.

А 7 января, осматривая вещи пропавшей, женщина вдруг увидела крестик и часы Елены. Подруга знала, что та никогда не расставалась с крестиком. Да и часы снимала лишь перед тем, как принять ванну или душ. Еще тогда закрались в связи с находкой мысли, что именно Константин мог что-то сделать со своей супругой.

Подруга Елены поделилась своими опасениями с другими участниками поисков. Но они все-таки обошли еще раз все окрестности, проверили парковку, подвал, просматривали записи камер видеонаблюдения, заглянули на крышу, но пройти туда не смогли, так как снаружи дверь была завалена снегом.

8 января в квартиру Константина приехали полицейские, которые стали проводить осмотр, оперативные мероприятия по розыску Елены. В этот же день тело женщины было найдено на крыше с признаками насильственной смерти. А ее экс-супруг признался, что погибла она от его рук. Написал явку с повинной.

«Сама напала…»

Как выяснилось во время следствия, к трагедии привели напряженные отношения между бывшими супругами. Развод они оформили еще в августе 2022 года, но продолжали жить не то чтобы вместе, но на одной территории. Константин занимал одну из комнат в квартире. Елене и детям оставались еще две. Мужчина заявил оперативникам, будто бы расстались они с супругой исключительно из-за того, что та нашла себе другого мужчину и решила жить с ним.

Бывшие жена и муж ссорились, по его словам, лишь из-за того, что Константин не желал покидать общую жилплощадь. Однако в последнее время конфликтные ситуации у них происходили реже, так как был найден компромисс по вопросу раздела имущества. Квартира, в которой они проживали, должна была остаться у Елены и детей, а ему взамен она собиралась приобрести другую.

Женщине досталось в наследство жилье матери. После продажи этой недвижимости планировалось приобрести квартиру Константину и разъехаться. В ночь, когда случилась роковая ссора, якобы женщина сама напала на экс-супруга. Била по лицу и кричала, чтобы он быстрее искал себе новую жилплощадь. Тогда, по словам Константина, он начал душить бывшую супругу. Когда она перестала сопротивляться, вынес в коридор. Думал, мол, что она полежит и придет в себя. Затем понял, что женщина скончалась, и решил представить все так, будто бы она ушла неизвестно куда.

Ответил по полной

Хладнокровие, с которым мужчина пытался отвести от себя подозрения, может удивить, пожалуй, самых опытных людей, сталкивавшихся с криминалом. Спрятал не только тело погибшей на крыше, присыпав снегом, но и верхнюю одежду. Позаботился о проснувшихся детях, накормив их завтраком. Они, кстати, не слышали ночью звуков скандала и считали, что их мама ушла, как обычно, в банк. Увидев, что на телефон Елены пришло сообщение от коллеги с вопросом, почему она не вышла на работу, ответил от имени жены, что она задерживается. А затем просто отключил мобильник, вынес его за пределы квартиры и спрятал.

В суде Константин П. вину свою признал лишь частично, заявив, что умысла на убийство у него не было, рассказала «АП» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Юлия Богданова. А в прениях сторон подсудимый пытался выгородить себя, заявляя, будто лишь защищался от Елены, напавшей на него ночью. При этом сам он никаких травм в ходе борьбы с ней не получил. Как показала экспертиза, женщина была не только задушена. У нее были обнаружены свежие травмы от ударов, в том числе на голове.

В качестве свидетелей в суде выступили коллеги Елены, знавшие о ситуации в распавшейся семье. На деле причиной развода было то, что женщина устала от безответственности и бессовестного поведения супруга. По словам подруг Елены, они знали от нее, что Константин обожал азартные игры и даже проиграл квартиры, которые достались ему в наследство. Работал лишь эпизодически. Детьми особо не занимался. После развода он неоднократно заявлял бывшей супруге, что не уйдет из квартиры, поскольку намерен, по его словам, «портить ей жизнь». Был случай, когда Елена проснулась среди ночи, так как Константин прижал к ее лицу подушку. Женщина говорила об этом подругам.

Брат Елены также нелестно отзывался о бывшем родственнике. По словам мужчины, отношения у сестры и ее бывшего супруга были напряженные. Происходили конфликты по разным поводам: из-за воспитания детей, еды, которую он давал им. Часто звучали личные оскорбления. Сестра жаловалась брату, что экс-супруг не только вредил ей на словах, нецензурно обзывал, но и регулярно наносил побои, толкал, хватал за руки, бил головой о стену.

Константина бывший родственник характеризовал как закрытого и морально тяжелого человека. Разговор с ним всегда приводил к спору. В ходе беседы тот старался навязать свою правоту.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Константин П. здоров. Среди его индивидуальных особенностей отмечены склонность к излишней самоуверенности, удовлетворенность собой, настойчивость в достижении цели. А каких-либо данных, свидетельствующих о его психической неполноценности, не нашлось.

Суд признал Константина П. виновным в умышленном убийстве. Попытки его и защитника представить все так, будто мужчина превысил пределы необходимой обороны, были сочтены надуманными.

Убийце предстоит отбывать 9 лет в колонии строгого режима. Также удовлетворены иски о взыскании морального вреда в пользу потерпевших. Брату Елены Константин П. теперь должен выплатить 1 млн рублей, а каждому из своих детей – по 3 млн рублей. Но смогут ли они когда-нибудь понять, почему в одночасье вдруг лишись родной матери? Да фактически и отца – тоже.

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Взято отсюда.

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