Как алтайские единороссы голосуют на выборах президента России

С 15 по 17 марта россияне выбирают главу государства на ближайшие шесть лет. В Алтайском крае в первые два дня на участки пришли 38% избирателей. Почти 16% выбрали дистанционное электронное голосование (ДЭГ), на президентских выборах оно применяется впервые. Представители самой массовой политической партии в стране – «Единой России» – активно участвуют в голосовании и призывают земляков приходить на выборы. Алтайские единороссы рассказали, как и почему это особенно важно сделать именно сейчас.

Голосуют семьями

В семье лидера алтайских единороссов и председателя краевого Заксобрания Александра Романенко есть традиция – вместе ходить на выборы. Вот и выбирать президента России он пришел в барнаульскую детскую школу искусств №1 с внучками – Сашей и Машей.

«Нужно иметь активную гражданскую позицию, особенно молодежи. Это будущее нашей страны, поэтому мне не безразлично, каким оно будет для моих внучек. У меня их пятеро», — отметил Александр Романенко.

Выборы президента в нынешней внешнеполитической обстановке имеют особое значение, считает лидер алтайских единороссов.

«Мы видим, что происходит на международной арене, на границе с Украиной. Нацисты всех мастей пытаются помешать жителям наших новых территорий прийти на избирательные участки. Но в ходе этого голосования мы покажем, что мы одна семья и мы непобедимы. Мы изберем лидера, который поведет нашу страну дальше», — сказал Александр Романенко.

Вместе с детьми на избирательные участки пришли многие депутаты-единороссы, чтобы подать им пример.

Координатор партийного проекта «Новая школа» в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева голосовала вместе с сыном, она уверена, что участие в выборах – это и есть проявление патриотизма, о котором сейчас так много говорят.

«Каждый из нас понимает, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе. Для меня участие в выборах сегодня – и есть проявление патриотизма», – считает Марина Понкрашева.

Прилетают из Москвы

В Барнауле проголосовали сенатор Российской Федерации, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова, депутаты Государственной Думы Даниил Бессарабов, Иван Лоор.

«Я постоянно голосую в лицее №129 Барнаула. Приятно увидеть знакомые лица членов участковой избирательной комиссии и горожан, которые всегда приходят голосовать сюда. Поэтому выборы для меня не только ответственное, но и радостное событие», — рассказала Наталья Кувшинова.

Она назвала выборы главы государства важнейшим политическим событием, потому что оно определяет будущее, в котором будут жить россияне.

Это мнение разделяет и Даниил Бессарабов. Кстати, вместе с ним в первый раз голосовала 18-летняя дочь.

«В этом году как никогда нужно проявить солидарность со всей страной, с новыми территориями, которые присоединились к России, со всеми бойцами на передовой, которые сейчас выполняют свой воинский долг. Мы должны выбрать президента, который в следующие шесть лет будет вести нашу страну вперед, обеспечит надежное будущее нашим семьям и детям», — сказал алтайский думец.

Голосуют дистанционно

Впервые за президента России можно проголосовать дистанционно с помощью компьютера или телефона. По данным Крайизбиркома, этот способ волеизъявления на выборах президента России выбрали 16% жителей Алтайского края. Многие единороссы тоже решили воспользоваться современными технологиями. Среди них заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, сенатор Российской Федерации Виктор Зобнев.

«Каждый может выбрать для себя удобный способ голосования. К тому же выборы президента впервые проходят в течение трех дней. В них нужно участвовать обязательно, ведь сегодня мы выбираем будущее нашей страны», — сказал Денис Голобородько.

Опыт «Единой России» подтверждает, что избиратели доверяют электронным формам голосования. Число тех, кто регистрируется для участия в ДЭГ на президентских выборах, по тенденциям сопоставимо с числом избирателей, участвующих в электронном предварительном голосовании, которое проводят единороссы. Это говорит об удобстве и надежности электронного голосования.

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