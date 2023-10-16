АГМУ и АлтГУ ввели в программу обучения провизоров практические занятия на производстве. Во время них студенты смогут не только слушать лекции, но и сразу же отрабатывать знания на практике. Одна из студенческих групп классического университета уже побывала на производстве.

Виталий Царёв, доцент кафедры органической химии института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ объяснил, что практику будут проходить студенты с 3 по 5 курсы обоих вузов.

– Во время занятий учащиеся познакомятся с техникой, этапами оценки качества сырья, получат компетенции, которые позволят им сразу же приступить к работе после выпуска из университета на любом алтайском фармацевтическом или аналогичном производстве, – говорит Виталий.

Занятия начались на базе наукоемкого производства алтайской компании «МейТан». Договор о сотрудничестве вузы подписали в этом году.

Ребята отмечают, что такие занятия прошли для них впервые. Многие узнали, как профессия устроена изнутри. Им провели экскурсию по производству, рассказали о нюансах работы и дали приготовить фитокапсулы.

Как отмечает один из студентов, благодаря практике можно понять, на чем необходимо сделать акцент в деятельности, какие современные методики изучить. А самое запоминающееся – капсулы, приготовленные своими руками.

– Главный итог совместной работы – готовые специалисты. С тем, что в регионе мало молодых провизоров с необходимыми компетенциями, мы столкнулись во время запуска производства. Поэтому рады сотрудничать с ведущими университетами края и помогать студентам набирать нужный опыт еще во время учебы, – отметила президент компании Любовь Леванюк.

У организации уже есть опыт работы со студентами этого направления. В 2021 году две студентки АлтГУ стажировались у них во время учебы, а после окончания вуза официально трудоустроились на должности «технолог» и «провизор-аналитик». Поэтому вузы в успехе проекта не сомневаются. Дело остается за студентами и их горящими глазами.

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Взято отсюда