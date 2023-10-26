Как автоматическая система обзвона клиентов помогает бизнесу?

Рассказываем о пяти плюсах использования автоматизированных программ для звонков и обработки данных

Входящий звонок / Фото: andreas / freepik.com

Звонки, напоминания, опросы, “холодные” продажи и другие рутинные операции, как правило, отнимают у сотрудников много времени и сил, а потому все чаще их выполнение доверяют специальным автоматизированным программам. Роботы способны распознавать речь, анализировать полученные данные, переводить разговор в нужное русло и многое другое. Рассказываем, какие плюсы получает бизнес при использовании таких программ.

Эффективное использование труда

Неважно, осуществляет ли робот автообзвон клиентов или на него возложена такая задача, как прием и обработка входящих звонков, это экономит время и силы живых сотрудников. Пока автоматизированная система решает поставленные задачи, люди могут заниматься другими делами, что повышает эффективность работы бизнеса.

Широкое применение

Автоматизированные системы имеют гибкие настройки, использовать их можно для отправки:

напоминаний о визите к врачу, в салон красоты, тренировку в спортзале и др.;

опросов;

поздравлений;

презентаций о предстоящих в компании событиях (скидки, акции, выпуск новых товаров и т.д.).

Также роботы помогают сократить время ожидания ответа оператора (часть вопросов решает система, сложные задачи переводятся на специалиста контакт-центра) и быстро отслеживать заказы.

Автообзвон клиентов роботом можно применять для решения других задач. Все зависит от специфики бизнеса и имеющихся целей.

Низкая стоимость

Цена одного автоматического звонка – невысокая, поскольку обычно их приобретают “пакетом”, который тоже стоит недорого.

Поскольку звонки недорогие, многие владельцы бизнеса хотят, чтобы их было много. Помните о том, что регулярно поступающие вызовы от одной и той же компании могут надоесть и даже оттолкнуть.

Повышение лояльности клиентов

Зачастую люди не любят общаться с живыми операторами. Роботы же с “ровным” голосом, интонацией и эмоциональным фоном в этом отношении более эффективны, т.к. ими невозможно остаться недовольными.

Простая аналитика

В услуги массового обзвона или приема звонков обычно включена такая опция, как обработка информации. На основе анализа владельцу бизнеса гораздо проще выстроить более эффективную систему общения с действующими и потенциальными клиентами.

ООО “Привет, Интернет”

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