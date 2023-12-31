Как Баба Яга спасает мир в старой сказке на новый лад

Под разговоры о смерти семейного кино на экранах страны только за недавнее время мы, взрослые мальчики и девочки со своими детьми и внуками, успели попутешествовать в ящике с апельсинами вместе с «Чебурашкой» и в древнюю Русь сходить за «Последним богатырем», а под занавес этого года еще и миропорядок восстановить Бабе Яге помогли, в старой сказке на новый лад «Баба Яга спасает мир».

Без завозной идеологии

Зрители, чье детство истаяло за горизонтом прошлого века, едва не захлебнулись волной счастливой ностальгии, услышав родной зов в саундтреке нового фильма. Помните эту песню Владимира Дашкевича? «Ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо»… Она звучала всякий раз, как бесподобная ведущая тетя Валя Леонтьева начинала передачу «В гостях у сказки». Это с ее подачи сказочные истории, которыми мы засматривались, получались полезными и вкусными, как мамина овсянка со свежим яблочком. Их показывали по субботам, и после уроков мы со всех ног неслись домой, первым делом включая телевизоры, вторым – забрасывая куда подальше портфели, до понедельника.

Композитору Игорю Бабаеву – человеческое спасибо за бережное отношение к музыкальной первооснове, к теплому огоньку в сердце, зажженному вновь спустя много лет.

Разрослась Москва за последние лет триста-четыреста так, что уже подпирает приграничный мир бабы Яги, Яговны (актриса Людмила Артемьева) – мир лесных духов и нечисти. Умная женщина знает, откуда ждать неприятностей: она надежно закрыла его порталом от нежеланных гостей из столицы, где обосновался и Кощей Бессмертный (Григорий Сиятвинда).

В сказку эту, миллионы раз читанную мамами своим детям, волею судеб попадает десятилетний Сенька (Савелий Кудряшов). Обычный подросток, который не выпускает из рук смартфона, не слушается бабушку, вдруг на себе испытал, насколько легко проницаемой может быть эта грань миров.

Минимизированы спецэффекты, не отягощены излишками детали костюмов и грим узнаваемых персонажей. Полет Ягоровны в ступе над Москвой, скажем, смонтирован дедовским кинематографическим способом – «летательный аппарат» стоит на месте, а на заднике хромакеем движется картинка большого города. Москвичи говорят, что картинка снята с коптера над Ходынкой, в районе метро ЦСКА. Оттуда, сверху, старуха и высмотрела логово Кощея – оно обозначено клубящимся над музеем палеонтологии черным туманом. Возможно, Карен Захаров и его киногруппа «оптимизировали» процесс, исходя из соображений экономии. Да, 150 миллионов рублей – не самый большой бюджет для съемок (к слову, уже на третьей неделе проката он собрал 327 миллионов).

Не будем спорить со зрителями, считающими, что компьютерную графику стоило подтянуть до голливудских стандартов. Можно было, конечно, сделать акценты на технологиях. Но куда важнее, на мой взгляд, то, как отзывается на немудреный сюжет душа жителя России, выросшая на вековых ее ценностях, но слегка подзабывшая о них в современном прагматичном мире. Фактор генетический не требует огранки особыми спецэффектами. «Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет стерегут»… Тем и отличаются они от импортных фэнтези с завозной идеологией.

В руках детей человеческих

А чего же не сыграть-то, если все свое, родное? В золотой коллекции отечественного кинематографа – сонм персонажей из славянской мифологии. И самый популярный из них – Баба Яга, ее играли в свое время Евгений Милляр, Татьяна Пельтцер, Евгений Лебедев, Инна Чурикова, Елена Яковлева. Наши предки почитали ее как покровительницу леса, стражницу границы мира мертвых и живых, помощницу женщине в родах. К слову, старорусский глагол «ягать» означал крик роженицы, призывающий на помощь высшие силы.

Кощеев – тоже целая галерея, в которой даже Олег Табаков засветился, с добрейшей улыбчивой физиономией кота Матроскина. Образ этот, если покопаться в фольклорном «досье», тоже не однозначно выглядит. Лысый и раздражительный, он мало соответствует стандарту абсолютного зла. Вроде, сверхсущество, всесильный, но вынужден бояться и принимать выбор людишек. Ведь смерть его, что на конце иглы, – в руках сына человеческого.

Иван-царевич (Ян Цапник), правда, подкачал. С привычной надеждой взирает на него зритель, но он, вусмерть запуганный Кощеем, служит силам зла. И хочется ему быть отважным в глазах зазнобы Марьи Искусницы (Глафира Тарханова), да реноме не позволяет.

Самое сложное в этой жизни – понять, кто герой, а кто – так себе. И настоящим смельчаком оказывается нежданно-негаданно Сеня, тот самый шебутной пацан. Он выныривает из своих стрелялок, когда понимает вдруг, что не в играх, а в реале сейчас опасно и некому, кроме него, спасти от смерти любимую бабушку и этот город, и этот мир…

Сила женщин ему в помощь. Москвичка Марья неожданно открывает в себе дар воительницы и защитницы. Кому из женщин не знакомо это ощущение, что она может все, если ее помощь и защита нужны ребенку?

И Кикимора, проросшая ветвями и травой (Олеся Железняк), – баба добрая, с нерастраченным материнским инстинктом, готовая ради непослушного чужого мальчишки из другого мира нарушить все запреты своей патронессы.

Очевидно, режиссер делал ставку на раскрученный актерский состав. С одной стороны, это гарантия, что на любимых актеров пойдет зритель. Но они же и с толку сбивают. Ведь часть труппы перекочевала в сказку из «Сватов». Под гримом Бабы Яги не спрятать властную Ольгу Николаевну, и, наверное, никто бы не удивился, если бы она громко, на весь лес, крикнула Лешему (богатырь Алексей Дмириев): «Зая, я кому сказала!». А тому, с его единственной на все случаи жизни идеомой «наш дом – лес», хоть сейчас в мемы.

В этой сказке, как и в обычной жизни, подвиги свершают не волшебники с колдунами, а обычные люди, дети и взрослые. А настяощее чудо – вот оно! Сеня понимает, что реальность круче и богаче самого шустрого Интернета с игрушками, не дающими игроку выбора. Только офлайн может случиться с человеком дружба и с трудом добытое счастье возвращения к жизни любимой бабушки (пусть и с помощью молодильных яблок).

Прекрасна любая сказка из жизни нечисти, если она учит главным правилам достойной человеческой жизни: ценно только то, чего человек сам добился и сберег. Любовь и взаимовыручка. Честные поступки и храбрость в нашем, а не виртуальном мире. Ну, вы помните: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Что посеешь, то и пожнешь», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Новую киносказку уже посмотрели свыше миллиона россиян – и это только в кинотеатрах, не считая онлайн ресурсов. Если вы пока не из их числа, сейчас самое время, идите и смотрите одну из самых добрых русских историй, обязательно с сыновьями, дочками или внуками. Без них вам не пройти портал в детство.

Цитата Людмила Артемьева: «Баба Яга» – мой любимый сказочный герой. Она могла бы стать первым сыгранным мною в кино образом. Но не сложилось, причем несколько раз. И вот мечта сбылась… Моя героиня не вредная, а справедливая. Просто она не приспособлена к жизни в городе». ПОПОВА Тамара Еще читают

Взято отсюда.

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