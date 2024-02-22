Ключ от квартиры Фото: pixabay.com

Оформление жилплощади в собственность – важный вопрос. О правилах и нюансах приватизации квартир подробно рассказали в комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

1

Что такое приватизация жилых помещений и кто имеет право стать участником приватизации?

Приватизация жилых помещений – это бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.

Участники приватизации жилых помещений – граждане Российской Федерации. Граждане приватизируют жилые помещения в свою (частную) собственность.

2

Как барнаульцу принять участие в приватизации жилья?

Жители города приватизируют жилые помещения на основании поданных заявлений в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги “Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность граждан”, размещенным на сайте города.

Документы для приватизации можно подать в Краевое автономное учреждение “Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края” (Павловский тракт, 58г, проспект Ленина, 6, проспект Ленина,179, улица Сухэ-Батора, 20, улица Шукшина, 32а) или комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (улица Никитина, 59а, тел. (3852) 371-777).

3

А какие жилые помещения не подлежат приватизации?

По нормам действующего законодательства не подлежат приватизации следующие жилые помещения:

находящиеся в аварийном состоянии;

находящиеся в общежитиях;

находящиеся в домах закрытых военных городков;

служебные жилые помещения.

4

Сколько раз можно участвовать в приватизации?

Гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз.

Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде после достижения ими совершеннолетия.

5

Каковы условия приватизации жилья несовершеннолетними?

Несовершеннолетние могут приватизировать жилое помещение, если они являются гражданами Российской Федерации и ранее не участвовали в приватизации. Лица, достигшие возраста от 14 до 18 лет, приобретают право самостоятельно с согласия родителей (законных представителей) подписывать договор передачи жилого помещения.

За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет договор передачи подписывают родители (законные представители).

Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения после достижения ими совершеннолетия.

Отказ несовершеннолетнего от участия в приватизации возможен только с согласия органов опеки и попечительства.

6

А правда ли, что бесплатная приватизация жилья закончилась?

Нет. Федеральным законом (от 22.02.2017 №14-ФЗ) исключены нормы, устанавливающие сроки окончания приватизации квартиры. Поэтому в настоящее время приватизация бессрочна.

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Почему могут отказать в приватизации жилого помещения?

Гражданин может получить отказ по следующим основаниям:

• непредоставление необходимых сведений и документов;

• отсутствует гражданство Российской Федерации;

• заявитель и члены его семьи ранее участвовали в приватизации иных жилых помещений;

• помещение находится в аварийном состоянии;

• помещение не относится к муниципальному жилищному фонду или относится к специализированному фонду;

• наличие спора в суде о праве на жилое помещение и другие основания.

Полный перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в Административном регламенте.

При этом отказ в приватизации жилого помещения не является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения обстоятельств, по которым заявителю было отказано.

Взято отсюда