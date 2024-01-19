Сегодня в краевой столице -16 градусов

Сегодня, 19 января, православные отмечают Крещение Господне. В краевой столице прошел крестный ход. Верующие пошли от Знаменского собора до площади Баварина. У Речного вокзала митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел освящение воды. Потом горожане окунались в купели. Показываем, как это было.

В пятницу в Барнауле не сильный мороз — всего -16, без осадков. Как видно, горожан холод не испугал. Некоторые, кажется, вообще грелись на зимнем солнышке. А кто-то остался в пуховике и поддерживал остальных только морально.

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19.01.2024