Как барнаульцы праздновали Новый год сто лет назад

Считаные дни остаются до Нового года и январских праздников. С 18 декабря в Алтайском крае проходят Губернаторские ёлки. Города и районы украшают к главному зимнему празднику. А как барнаульцы праздновали Новый год и Рождество сто лет назад?

«Раз, два, три! Ёлочка, гори!»

Ныне главную новогоднюю елку уже традиционно устанавливают в центре Барнаула на площади Сахарова. За сто лет свою локацию хвойная красавица меняла несколько раз.

Так, до 1912 года елку устанавливали на Демидовской площади, а рядом заливали каток. Однако нельзя утверждать, что так было из года в год.

Как рассказал «Алтайской правде» барнаульский краевед Данил Дегтярёв, в царские времена общегородских елок не было.

«На Рождество их ставили в Общественном собрании, в Алтайском горном собрании, в домах богатых горожан. Кстати, в начале XX века елки устраивали и в селах. В частности, в Тальменке, Усть-Пристани», – поведал краевед.

Все дело в том, что органы власти не брали на себя расходы по финансированию общегородской елки.

С течением времени и приходом советской власти Новый год и Рождество сошли на нет, так как считались буржуазным пережитком. В 1935 году с инициативой вернуть празднование Нового года выступил кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б) Павел Постышев. Он же негласно считается отцом советского Нового года.

Первая Кремлёвская ёлка прошла в 1954 году, а в Барнауле, начиная с 1957 года, елку устанавливали на площади Свободы. Вот как об этом писали в «Алтайской правде»: «Площадь Свободы в последние декабрьские дни превратилась в огромную творческую мастерскую барнаульских скульпторов. Под руководством опытного специалиста Виталия Борисовича Яскевича здесь работают скульпторы Константин Григорьевич Чумичев, Сергей Фёдорович Черепенников и Пётр Леонидович Миронов».

Елку украшали игрушками, которые делали барнаульские школьники. Самым популярным развлечением на ней было катание с горок. Их обычно строили несколько: для самых маленьких и для тех, кто постарше. Взрослые чаще всего скатывались стоя, порой целой компанией.

В 1985 году главную елку перенесли к Дворцу спорта.

Тихо, по-семейному

В последнее время барнаульцы нередко ругают местную власть за то, что плохо организованы новогодние развлечения. В частности, многих огорчает отсутствие большой ледяной горки на площади Сахарова, которую перестали заливать в целях безопасности. Однако жители дореволюционного Барнаула могли бы лишь позавидовать тому, как устроен праздничный досуг сегодня.

Во второй половине XIX века популярностью в небольших городах пользовались игры и гадания. В Барнауле, за отсутствием более приличных развлечений, в большой моде были маски. В канун Нового года люди ездили по домам знакомых и родственников. С компанией взятых с собой двоих-троих музыкантов танцевали кадриль, вальс, польку.

Еще одной излюбленной забавой, как свидетельствуют сохранившиеся в печати воспоминания горожан, был кулачный бой. В Барнауле бились на льду заводского пруда.

Доктор исторических наук, профессор АлтГУ Валерий Скубневский подчеркивает, что в дореволюционной России Новому году не придавали такого значения, как Рождеству, которое числилось по календарю 25 декабря. Поэтому православный праздник отмечали гораздо масштабнее.

«Самым значительным событием в этот день становилось сооружение на реке иордани – проруби в виде креста, иногда с ледяной часовенкой на четырех столбах. Богатые люди наносили друг другу визиты вежливости – заезжали с поздравлениями к знакомым на 5–10 минут. Если хозяев не заставали дома, оставляли в знак почтения визитки. Молодежь шла колядовать – славить Христа и одновременно желать хозяевам дома здоровья и добра. За это их одаривали гостинцами», – добавил ученый.

Как и сегодня, в городе были организованы елочные базары. Чего не сказать про Губернаторские ёлки. Данил Дегтярёв отмечает, что в дореволюционный период подобных мероприятий не существовало. Исключением могли быть елки, которые организовывали меценаты. Их проводили преимущественно в школах. Накрывали столы с чаем и сладостями, устраивали бесплатные спектакли.

По словам известного сибиреведа, доктора исторических наук, профессора Юрия Гончарова, изменения начались в XX веке, когда обычай встречать Новый год стал шире, а сам праздник снискал статус семейного.

«Его было положено проводить дома и приглашать на встречу одиноких знакомых. Кто-то из семьи шел в церковь, остальные готовили кушанья, но к двенадцати часам все уже должны были быть в сборе и одеты по возможности в белое. Темных цветов избегали. Члены семьи делали друг другу самодельные подарки», – говорит историк.

Как мы знаем, многие советские традиции перекочевали в современную Россию и страны СНГ.

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Взято отсюда.

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