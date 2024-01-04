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Как барнаульцы проводят новогодние каникулы на площадках города. Фото

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Сразу несколько новогодних площадок готовы принимать жителей и гостей краевой столицы. Праздничные программы продолжатся все каникулы

Несмотря на метели и морозную погоду, в Барнауле на всех площадках отдыхают горожане. Тысячи людей ежедневно посещают новогодние локации и участвуют в развлекательных программах. Администрация города опубликовала фоторепортаж с улиц краевого центра.

Фотограф Андрей Чурилов прогулялся по улицам Барнаула и запечатлел, как отдыхают горожане в первые дни наступившего 2024 года.

“Барнаульцы гуляют по наряженным улицам города и наслаждаются украшенными елками-красавицами, гуляют по паркам и зимним городкам, водят хороводы с зажигательными Дедом Морозом и Снегурочкой, катаются на коньках, наслаждаются травяным чаем из русского самовара”, – говорится в сообщении мэрии.

Напомним, ранее корреспондент “Толка” также прогулялся по паркам Барнаула и подготовил репортаж с популярных мест новогодних развлечений.

Взято отсюда

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