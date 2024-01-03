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Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

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Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

Наступил новый год. На смену Чёрного Водяного Кролика пришёл Зелёный Деревянный Дракон. Это мудрое мифическое животное обязательно принесёт много радости и волшебства.

Фотограф «Вечернего Барнаула» прогулялся по городским улицам и запечатлел, как выглядит краевая столица в первые дни 2024 года.

Барнаульцы гуляют по наряженным улицам города и наслаждаются украшенными елками-красавицами, гуляют по паркам и зимним городкам, водят хороводы с зажигательными Дедом Морозом и Снегурочкой, катаются на коньках, наслаждаются травяным чаем из русского самовара. Юные барнаульцы также с удовольствием катаются с ледяных горок и на санях с запряженными пони.

Фото: Андрей Чурилов, «Вечерний Барнаул»

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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