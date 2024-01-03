Наступил новый год. На смену Чёрного Водяного Кролика пришёл Зелёный Деревянный Дракон. Это мудрое мифическое животное обязательно принесёт много радости и волшебства.

Фотограф «Вечернего Барнаула» прогулялся по городским улицам и запечатлел, как выглядит краевая столица в первые дни 2024 года.

Барнаульцы гуляют по наряженным улицам города и наслаждаются украшенными елками-красавицами, гуляют по паркам и зимним городкам, водят хороводы с зажигательными Дедом Морозом и Снегурочкой, катаются на коньках, наслаждаются травяным чаем из русского самовара. Юные барнаульцы также с удовольствием катаются с ледяных горок и на санях с запряженными пони.

Фото: Андрей Чурилов, «Вечерний Барнаул»



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