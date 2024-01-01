Многие барнаульцы отправились на прогулку по красочным улицам города в Новый год. В честь праздника жители пускали в небо салюты и зажигали бенгальские огни

Жители Барнаула вышли на улицы города в новогоднюю ночь. Многие барнаульцы отпраздновали начало 2024 года в кругу семьи и близких людей, прогулявшись по украшенным гирляндами улицам.

Так, барнаульцы посетили парк “Изумрудный” и прогулялись по улице Мало-Тобольской. Там нашлись развлечения и для детей, в том числе небольшая ледяная горка и каток.

Кроме того, для жителей города обустроили красочные фотозоны. Люди фотографировались с украшенными гирляндами фигурами елочной игрушки, цветами и числом “2024”.

Взято отсюда