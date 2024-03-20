Как близняшки-отказники из Барнаула ищут мать, оставившую их 35 лет назад

История двух сестер, которые ищут биологическую маму, заинтриговала федеральные телепрограммы

Надя и Люба – близняшки, похожие как две капли воды

28 марта Надежде и Любови Дашковым исполнится по 35 лет. Сестры родились в Барнауле в Краевой клинической детской больнице, где спустя девять дней мать вдруг отказалась от дочерей и оставила их. Спустя столько лет уже выросшие близнецы пытаются ее найти. Как сейчас продвигаются поиски – в нашем материале.

Эту историю мы рассказывали не так давно. Надя и Люба – близняшки, похожие как две капли воды. В младенчестве их удочерила семейная пара, которая подарила им настоящее детство и шанс на счастливую жизнь в семье! Девочки с огромной благодарностью и невероятной теплотой отзываются о родителях, но все же хотят хоть что-то узнать и о своей биологической маме, а также о том, почему она их оставила.

Все, что известно о матери близнецов – имя и адрес, которые она указала в одном из документов об отказе от малышей. Женщину зовут Дашкова Тамара Ивановна, на момент рождения ей было 16 лет, а проживала она якобы в селе Подстепном Ребрихинского района. Но даже при наличии этих данных найти женщину крайне сложно – может, она указала ненастоящее имя, или не свой адрес, или же вовсе переехала в другой регион, и на Алтае ее уже никто не помнит. К тому же, сестры сейчас проживают в Германии, что очень осложняет поиски.

Стоит сказать, что тайну об усыновлении близняшки узнали лишь в свои 27 лет. Еще тогда, восемь лет назад, они пытались найти маму своими путями – искали через социальные сети, пытались разговорить приемных родителей в надежде разузнать хоть что-нибудь, но все тщетно. Когда стало ясно, что без помощи не обойтись, одна из сестер, Надежда, обратилась к волонтерам Международной поисковой организации «Единство», которые в свою очередь попросили помочь с оглаской СМИ.

«Комсомолка» тоже подключилась к поискам. Нам удалось найти врача, которая работала в то время в больнице, где мать оставила малышей. И пусть историю о близняшках-отказниках она не слышала, но рассказала очень важную деталь.

– Если мама после рождения девочек некоторое время лечилась в больнице, как они рассказывают, то на нее должны были завести историю болезни. В архиве эти медицинские документы хранятся 50 лет. А истории родов хранятся даже меньше – 25 лет, поэтому здесь, к сожалению, не успели. Но документы эти просто так не получить, так как действует закон о соблюдении врачебной тайны, – рассказала собеседница «КП».

К сожалению, и в управлении юстиции Алтайского края ничего узнать не удалось. Руки сотрудников связаны законом о тайне усыновления.

Еще одно место, в котором пытались найти хоть какую-то зацепку о Дашковой Тамаре Ивановне – то самое село, которое она указала в качестве своего адреса проживания. Как оказалось, в Подстепном никто девушку с таким именем не знал…

Как рассказала «Комсомолке» глава сельсовета Светлана Самусенко, по просьбе волонтеров она поговорила со старожилами, но никаких концов так и не удалось найти:

– Я спрашивала, может, в то время девочка какая-то уехала в город, а потом вернулась спустя время – таких случаев не помнят. Село у нас большое, а во времена колхозов людей еще больше было. Но никто не может вспомнить ничего похожего. Все равно был бы резонанс. В селе, если не дай бог что случится, то все всё знают. И жителей с такой фамилией у нас нет вообще. Может, она и Дашкова, но село указала не то, в котором она проживала, – подчеркнула глава сельсовета.

К слову, историей близняшек-отказников заинтересовались федеральные телепрограммы. Получается, что поиски всего лишь одной женщины могут перейти в масштабы страны, а это уже большой шаг на пути!

Близняшки из Алтайского края ищут отказавшуюся от них в роддоме мать

Взято отсюда

20.03.2024