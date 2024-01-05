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Как будем отдыхать в 2024 году в России. Инфографика

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Какие изменения внесли в список нерабочих дней

Как будем отдыхать в 2024 году в России. Инфографика

Минтруд РФ опубликовал календарь с нерабочими днями в 2024 году, внеся некоторые изменения. В частности, праздничные дни, которые совпадают с выходными, перенесут на рабочие дни.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января. После россиян ожидают выходные с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта.

Что касается майских праздников, то они претерпели самые большие изменения. Теперь это два раза по четыре дня отдыха – с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Выходными также будут 12 июня и 4 ноября.

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