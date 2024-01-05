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Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на Рождество?

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Трамваи будут ходить от Покровского и Александро-Невского соборов по специальным маршрутам

Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на Рождество?

Знаменский храм в Барнауле/ Фото: amic.ru

Жители Барнаула после ночной рождественской службы 7 января смогут уехать на  городском общественном электротранспорте, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как будут ходить трамваи в рождественскую ночь в Барнауле? 

 от Покровского кафедрального Собора в 1:30:

– по маршруту: Покровский Собор – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина – улица Северо-Западная – Депо №1.

– по маршруту: Покровский Собор – улица Анатолия –проспект Красноармейский –станция площадь Свободы – улица Анатолия – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево.

от Александро-Невского собора в 1:30:

– по маршруту №9: Александро-Невский Собор – улица Антона Петрова –улица Северо-Западная –проспект Калинина – проспект Космонавтов – улица Малахова – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево;

 по маршруту №8: Александро-Невский Собор – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево.

Напомним, с 3 по 8 января общественный транспорт в Барнауле ходит по расписанию выходного дня.

горняк

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