Елочные игрушки. Новый год Фото: unsplash.com

В России этой зимой долгие новогодние выходные продлятся десять дней, а первая рабочая неделя наступившего года будет четырехдневной

Новый год уже на носу, а вместе с ним и долгожданные длинные выходные. Рассказываем, как будем отдыхать и когда выйдем на работу на старте 2024 года.

Как отдыхаем на Новый год – 2024

Новогодние каникулы – 2023/2024 у взрослых продлятся десять дней.

Когда начнутся выходные на Новый год

В этом году праздничные каникулы стартуют раньше обычного – за два дня до новогодней ночи. Так произошло поскольку 30 и 31 декабря в этот раз попадают на нерабочие субботу и воскресенье, поэтому фактически россияне, которые работают пятидневку, начнут отдыхать с вечера пятницы 29 декабря.

Как будем отдыхать в январе

В январе 2024 года жителей страны ожидают еще восемь нерабочих дней. Так, новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января включительно.

Обычные выходные первого месяца зимы (субботы и воскресенья) выпадают на 13 и 14 января, 20 и 21 января, 27 и 28 января.

Когда на работу в январе 2024 года

Рабочие будни, в свою очередь, начнутся во вторник, 9 января – первая рабочая неделя года будет четырехдневной.

Стоит ли брать отпуск в январе 2024

По мнению экспертов, январь 2024 года – это самый невыгодный для отпуска месяц, поскольку в нем всего 17 рабочих дней и 14 выходных.

Взято отсюда