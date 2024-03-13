Как будет проходить «Ночь музеев – 2024» в Алтайском крае

В этом году «Ночь музеев» пройдет под девизом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

18 мая Алтайский край в восемнадцатый раз присоединится к акции «Ночь музеев». Подготовка идет полным ходом. В этом году тема мероприятия связана с семьей.

В Барнауле торжественное открытие пройдет на новой площадке. Гостей ждут к 18:00 в парке культуры и отдыха «Центральный».

Познавательные мероприятия продлятся с 19:00 и до самой ночи. Самые поздние завершатся в 2 ночи. На здании каждого участника акции организаторы планируют разместить отличительный знак с номером, который будет обозначать официального участника «Ночи музеев». Полный список-участников акции станет известен во второй половине апреля.

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