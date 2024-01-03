Кому на самом деле выгоден слабый рубль и стоит ли скупать валюту — комментарии экспертов

В минувшем году валютные качели раскачивались не так сильно, как в 2022-м. Курс рубля к доллару в основном плавно снижался. Если в начале января доллар стоил 70 рублей, то к концу декабря превысил 90 рублей. Вместе с экспертами разбираемся, чего ждать в первом квартале 2024-го — перед выборами президента России и в дальнейшем, стоит ли сейчас запасаться долларами и евро и снимут ли когда-нибудь ограничения на покупку иностранной налички.

Как обесценился рубль

Движение курсов доллара и других валют с мощной корреляцией к «американцу» было более-менее предсказуемым, отметили эксперты.

— Очень сложно было поверить, что после сильного прошлого года в плане дорогой нефти и очень дорогого газа динамика валютных поступлений не изменится. Собственно, это и произошло: за год рубль обесценился на 29% к доллару, на 32,5% — к евро и на 27% — к юаню, хотя в моменте падение было еще сильнее. Да и техническая картина никак не располагала не то что к укреплению — к тому, чтобы рубль и дальше оставался в районе 70–75 за доллар, — объяснил автор Тelegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

На большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что курс рубля остается плавающим и зависит от цен на экспортные товары и растущего спроса внутри страны. А также добавил, что курс «нормализуется».

— Доллар в 2023-м был и на 70, и выше 100 рублей. Волатильность курса рубля, которую мы видели в 2023 году, не должна повториться в 2024-м, — выразил надежду начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

В то же время эксперты напомнили, что сейчас российский валютный рынок — это частично отрезанный от остального мира рынок.

— Крупных игроков, кроме государства в лице ЦБ, на этом рынке фактически нет. Соответственно, регулятор может просто технически пригнать курс к нужной величине, просто загружая объемами биржевые стаканы, то есть откровенно манипулируя курсом, — заметил Алексей Кричевский.

Где ждать доллар в начале 2024-го

В ближайшие два-три месяца рубль, по всей видимости, будет держаться на уровне 87–92 рубля за доллар. Но в дальнейшем картина, увы, складывается не в пользу укрепления российской валюты, отметил экономист Евгений Коган. Даже несмотря на то, что нас ждет замедление роста импорта и продажа валюты Центральным банком.

— Токсичных бумажек на рынке не станет больше. Власти ожидают, что в 2024 году нефтегазовые доходы федерального бюджета достигнут 11,5 триллиона рублей. Но для этого среднегодовая цена на нашу нефть должна составлять не менее 71 долларов за баррель. Проблема в том, что, с одной стороны, западные страны будут прилагать еще больше усилий, чтобы загнать цену на российскую нефть под потолок, то есть до 60 долларов за баррель. С другой, перспективы черного золота в целом остаются неопределенными, — акцентировал экономист Евгений Коган. — Если коротко, волатильность и периодические сильные выносы вверх возможны. А вот фундаментальных причин для долгосрочного роста особо нет. Для нашего Минфина это означает, что доходы бюджета от экспорта энергоносителей вряд ли сильно вырастут, а вместе с ними — и приток валюты в страну. Для рубля новости, очевидно, не лучшие.

Второй важный фактор, влияющий на экономическую ситуацию в стране, — денежная масса может вырасти. На 2024 год запланированы расходы бюджета в размере 36,6 триллиона рублей и доходы в размере 35 триллиона рублей.

— Если с поступлениями будет не очень, придется занимать больше денег. В результате денежная масса будет расти, а экономика столкнется с дополнительной инфляцией, — добавил экономист. — Еще одним фактором ослабления рубля является то, что Центробанк снизит процентную ставку больше, чем ФРС/ЕЦБ (Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк. — Прим. ред.), а значит, сбережения в рублях станут менее привлекательными по сравнению с твердыми валютами.

Также на курс рубля повлияют более жесткие санкции. Их ужесточение ведет к снижению не только поступлений в бюджет, но и предложения валюты на рынке.

— Но есть и более серьезный риск — санкции против НКЦ (Национальный клиринговый центр обеспечивает взаиморасчеты по валютным биржевым операциям. — Прим. ред.). Если США пойдут на такой шаг, то о биржевой торговле долларом и евро придется забыть на неопределенное время. В результате спреды и отклонения от кросс-курса могут быть значительными, — объяснил Евгений Коган.

В таком же диапазоне — в рамках 85–95 рублей — видит средний курс доллара к рублю экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— Восстановления позиций рубля можно будет ожидать в первом квартале 2024 года, пока экспортеры будут продавать валюту. После отмены этого ограничения рубль может упасть. Резкие колебания курса рубля очень возможны. Во-первых, нефтяной рынок будет очень волатильным. А колебания цен на нефть не способствуют стабильности на валютном рынке. Геополитика и санкции будут только усиливать волатильность курса рубля, — отметил Андрей Лобода. — А вот снижения инфляции ожидать можно, хотя вряд ли она уже в следующем году понизится до 4%. Скорее всего, будет немного выше этой цели, примерно на уровне 4,5%. Но это будет связано с ослаблением рубля и ростом издержек производства.

В начале 2024 года на динамику рубля будут влиять несколько факторов. Так, перед длинными новогодними каникулами и в течение них традиционно повышается спрос на валюту, в том числе для поездок за рубеж и дополнительного хеджирования рисков (защиты вложений за счет снижения рисков через сделки, которые покроют убытки от основной инвестиции. — Прим. ред.).

— В январе на рубль будет давить снижение поступления валютной выручки (на 12–15% относительно показателей осени). Причина в том, что в первой половине декабря котировки российской нефти Urals опустились до уровня 62 доллара/баррель (для сравнения: 78–80 долларов/баррель в октябре). Курс рубля должен будет отреагировать ослаблением на это ухудшение ситуации с экспортом, — обратил внимание аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. — В такой ситуации российские финансовые власти будут максимально использовать доступные рычаги, чтобы стабилизировать динамику национальной валюты.

Как минимум до президентских выборов курс доллара будет торговаться в районе 88–97 рублей, курс евро — в рамках 97–104 рублей, предположил Александр Потавин. Курс юаня, по его словам, будет держаться в рамках 12,5–13,6 рубля.

Никаких потрясений в начале следующего года не ждет и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

— Только если не прилетит какой-то крупный «черный лебедь». К примеру, если вдруг резко не введут новый пакет санкций, запрещающий всем покупку российской нефти, или какое-нибудь вооруженное столкновение, будь то Украина или кейс вокруг Израиля, не перерастет в реальную мировую войну. Теоретически микоплазменная пневмония может получить статус нового ковида, но такой расклад крайне маловероятен, — перебрал варианты эксперт.

По мнению Алексея Кричевского, в первые три-четыре месяца коридор движения доллара будет 88–94 рубля, по евро — плюс 8–10% к доллару в зависимости от текущего курса.

Каким будет високосный год

Налоговые поступления в первом квартале от нефтегаза будут скромными, и дальше могут начаться проблемы.

— Летом вполне реальным видится поход к трехзначным показателям за доллар. Скорее всего, таким курс и останется до конца года, то есть будет колебаться вокруг 100 рублей, — указал Алексей Кричевский.

Сложнее с прогнозом на весь 2024 год — слишком много нестабильных переменных, поэтому всё может очень быстро видоизмениться.

— Это и конфликт с Украиной, и ситуация с выборами и властями в ней, и Израиль, и выборы президента США (если победит Трамп, то финансирование Украины может просто остановиться). Долгоиграющие прогнозы в этом плане строить сейчас довольно сложно, но базовым видится именно поход к 100 рублям за доллар и остановка около этого числа, — заключил автор Тelegram-канала «Экономизм».

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам очередного заседания Банка России сообщила, что регулятор близок к завершению цикла повышения ключевой ставки. Вероятно, в первой половине 2024-го можно ожидать начала цикла снижения ключевой ставки, и это не самый благоприятный фактор для курса рубля. Также после президентских выборов, в апреле, завершается действие указа по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров, добавили эксперты.

— Полагаем, что во втором полугодии российская валюта вновь перейдет к отрицательной динамике. В целом статистика показывает, что курс рубля слабел предыдущие три раза после проведения президентских выборов в России: либо сразу после голосования, либо через несколько месяцев, — отметил Александр Потавин. — Высокие расходы бюджета на 2024 год, скорее всего, также будет покрываться во многом за счет ослабления национальной валюты. К концу 2024-го курс доллара может подняться в район 102–105 рублей, а курс евро — до 108–114 рублей.

Кроме того, курс рубля может сильно зависеть от динамики цен на нефть. Если экономика США не покажет роста более чем на 2%, а экономика Китая не будет расти больше, чем 4,5–5% то цены на черное золото могут снизиться на 10–15% от текущих уровней (78 долларов/баррель). По словам эксперта, это может стать причиной новых проблем с торговым и платежным балансом и, как следствие, нехватки валюты на внутреннем рынке, а отсюда и слабый курс рубля. Во избежание обвала российской валюты власти могут повторно запустить процедуру валютного контроля над экспортерами, добавил Александр Потавин.

По мнению других экспертов, в 2024-м амплитуда колебаний может быть пониженной по мере адаптации экономики к новым условиям, а также благодаря подстройке финансовых властей под изменения потоков валютной выручки и уровня спроса на импорт. А принятые меры по регулированию продажи экспортной выручки сгладят волатильность.

— Естественно, ключевым фактором, влияющим на курс рубля, останутся цены на сырье и, в частности, нефть. Если предположить их стабильность около текущих значений, то у рубля есть все шансы на укрепление. В паре с долларом в сторону 85, — спрогнозировал Василий Карпунин. — К тому же инфляционный фон в 2024 году может постепенно нормализовываться, что в целом позитивно для отношения инвесторов к рублю.

Брать или не брать?

Судя по развитию событий в экономике и геополитике, рано или поздно пара USD/RUB имеет значительный шанс вернуться к росту, отметили эксперты.

— В этом смысле лично я не стал бы хранить все свои сбережения только в рублях. Однако с долларами, как и евро, следует быть осторожными, учитывая угрозу новых ограничений, — предупредил Евгений Коган. — Гораздо спокойнее будет с китайскими юанями или, в крайнем случае, дирхамами. Замещающие облигации в долларах также подойдут. Другое дело, что если НКЦ попадет под санкции. Как будет производиться расчет курса доллара для определения ценовых уровней — вопрос творческий.

Напоследок эксперты напомнили главное правило инвестора: лучше всего держать сбережения в той валюте, в которой позже их предполагается тратить.

Ранее экономист Георгий Остапкович предупреждал о том, что каждые 10% снижения рубля приводят к росту инфляции на 0,8%. А мы гадали, чего ждать от национальной валюты и каким будет курс доллара в 2023 году.

Взято Источник

03.01.2024