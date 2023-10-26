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Как будут ездить трамваи на время демонтажа разворотных колец в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Трамвай на проспекте Ленина Фото: Евгения Кочеткова

На предстоящих выходных в краевой столице начнут разбирать одно из трамвайных колец, которое построили на время реконструкции путепровода на Новом рынке

В ближайшие дни специалисты МУП “Горэлектротранс” приступят к демонтажу разворотного кольца и укладке новых рельс со стороны Дома Быта. Из-за этого в Барнауле изменится схема движения трамваев №3. Подробнее об этом – в материале “Толка”.

1

Когда начнут разбирать первое трамвайное кольцо?

Демонтаж планируют начать в субботу, 28 октября. Рабочие возьмутся за разворотное кольцо, которое находится около Дома Быта.

2

Как теперь будет ездить трамвай №3 в Барнауле?

На время демонтажных и строительных работ трамвайный маршрут №3 не будет заезжать на остановку “Дом Быта”.

Он будет ходить по следующему маршруту: от конечной станции “Пивзавод” – по улице Попова – по улице Власихинская – по улице Малахова – по улице Антона Петрова – по улице Северо-Западная – по проспекту Калинина – по проспекту Космонавтов – по улице Попова – до конечной станции “Докучаево”.

3

Как тогда добираться до Нового рынка?

До остановки “Дом Быта” можно будет доехать на троллейбусных маршрутах №1, 6 и 7, на работу которых разбор кольца не повлияет.

То есть можно будет доехать до пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной на “тройке”, а после пересесть на троллейбус. Пользователи пересадочного проездного смогут бесплатно пересесть в электротранспорт.

Также в районе путепровода проходят автобусные маршруты № 6, 24, 53.

4

И как долго трамваи будут ездить по измененной схеме?

С 28 октября и до запуска движения по путепроводу. А открыть его по контракту должны до конца ноября.

5

Когда начнут разбирать второе трамвайное кольцо около ТРЦ “Пионер”?

Точная дата пока не называется. Но ранее в администрации города говорили, что к работам планируют приступить в начале ноября.

6

Изменится ли работа трамваев из-за разбора разворотного кольца около ТРЦ “Пионер”?

Да. Когда начнут разбирать трамвайное кольцо около ТРЦ “Пионер”, движение трамваев №1 и №4 до Нового рынка будет остановлено.

Чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского с этой частью города, в Барнауле запустят автобусный маршрут №99. Он будет ездить с площади Спартака до Нового рынка. И в нем будет действовать пересадочный проездной билет.

Источник

город горняк
горняк22

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