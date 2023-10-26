Как будут ездить трамваи на время демонтажа разворотных колец в Барнауле
Трамвай на проспекте Ленина Фото: Евгения Кочеткова
На предстоящих выходных в краевой столице начнут разбирать одно из трамвайных колец, которое построили на время реконструкции путепровода на Новом рынке
В ближайшие дни специалисты МУП “Горэлектротранс” приступят к демонтажу разворотного кольца и укладке новых рельс со стороны Дома Быта. Из-за этого в Барнауле изменится схема движения трамваев №3. Подробнее об этом – в материале “Толка”.
1
Когда начнут разбирать первое трамвайное кольцо?
Демонтаж планируют начать в субботу, 28 октября. Рабочие возьмутся за разворотное кольцо, которое находится около Дома Быта.
2
Как теперь будет ездить трамвай №3 в Барнауле?
На время демонтажных и строительных работ трамвайный маршрут №3 не будет заезжать на остановку “Дом Быта”.
Он будет ходить по следующему маршруту: от конечной станции “Пивзавод” – по улице Попова – по улице Власихинская – по улице Малахова – по улице Антона Петрова – по улице Северо-Западная – по проспекту Калинина – по проспекту Космонавтов – по улице Попова – до конечной станции “Докучаево”.
3
Как тогда добираться до Нового рынка?
До остановки “Дом Быта” можно будет доехать на троллейбусных маршрутах №1, 6 и 7, на работу которых разбор кольца не повлияет.
То есть можно будет доехать до пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной на “тройке”, а после пересесть на троллейбус. Пользователи пересадочного проездного смогут бесплатно пересесть в электротранспорт.
Также в районе путепровода проходят автобусные маршруты № 6, 24, 53.
4
И как долго трамваи будут ездить по измененной схеме?
С 28 октября и до запуска движения по путепроводу. А открыть его по контракту должны до конца ноября.
5
Когда начнут разбирать второе трамвайное кольцо около ТРЦ “Пионер”?
Точная дата пока не называется. Но ранее в администрации города говорили, что к работам планируют приступить в начале ноября.
6
Изменится ли работа трамваев из-за разбора разворотного кольца около ТРЦ “Пионер”?
Да. Когда начнут разбирать трамвайное кольцо около ТРЦ “Пионер”, движение трамваев №1 и №4 до Нового рынка будет остановлено.
Чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского с этой частью города, в Барнауле запустят автобусный маршрут №99. Он будет ездить с площади Спартака до Нового рынка. И в нем будет действовать пересадочный проездной билет.
город горняк
горняк22