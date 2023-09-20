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Как будут оказывать платные медицинские услуги по новым правилам - ГОРНЯК22
22.09.2023

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Как будут оказывать платные медицинские услуги по новым правилам

ГОРНЯК2201 mins

Больница. Шприцы Фото: Екатерина Жолнерова

Новые Правила были приняты правительством РФ еще весной 2023 года и вступили в силу 1 сентября. Они будут действовать три года, до начала осени 2026-го

1 сентября в силу вступило постановление правительства РФ о Правилах оказания платных медицинских услуг. В чем их особенность и не придется ли теперь платить за все, в ходе интернет-форума на сайте АКЗС рассказал председатель комитета по здравоохранению Владимир Лещенко.

Медицинские организации будут вправе оказывать платные услуги по установлению индивидуального поста медицинского наблюдения в стационарных условиях при отсутствии медицинских показаний к его установлению.

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