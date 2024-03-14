Как будут работать избирательные участки на выборах Президента РФ в Барнауле

В администрации Барнаула обсудили работу избирательных участков на выборах Президента РФ 15–17 марта. Совещание провел глава города Вячеслав Франк.

Мэр поручил обеспечить бесперебойную работу городских УИК и безопасность граждан. Для удобства голосующих откроют 273 УИК с 8 до 20 часов. Из них 261 основных, 12 в местах временного пребывания. Они разместятся в 131 здании. С 8 до 17 часов в 120 УИК будут доступны лотки с выпечкой, лимонадом, чаем, соками.

Обрабатывать бюллетени планируют с помощью КОИБ. Предприятия ЖКХ и другие городские службы обязали заблаговременно устранить аварии на бесхозяйных электросетях, не отключать коммунальные сети и отказаться от земляных работ в дни голосования.

– Наша задача – создать комфортные условия как для избирателей, так и для участковых избирательных комиссий. Необходимо отработать все нюансы, чтобы выборы прошли открыто, в полном соответствии с законом, – приводит слова главы города пресс-центр мэрии.

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