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Как будут работать медучреждения Алтайского края в новогодние праздники

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Как будут работать медучреждения Алтайского края в новогодние праздники

Больница. Скорая помощь. Горняк Фото: Екатерина Жолнерова

В праздничные выходные населению Алтайского края будут оказывать медицинскую помощь по специальному графику, в неотложку можно обратиться в любой день

Совсем скоро вся страна уйдет на длительные выходные, но не медицинские службы. Они будут работать каждый день по заранее согласованному графику. О режиме работы медорганизаций Алтайского края в праздники рассказали специалисты регионального минздрава.

Режим работы медорганизаций

Поликлиники Алтайского края будут функционировать в полном объеме 3, 5 и 8 января с 8.00 до 18.00. В эти дни работают участковые службы, узкие специалисты, перевязочные и процедурные кабинеты, а также проводятся лабораторные и диагностические исследования.

Взято отсюда

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