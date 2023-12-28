Больница. Скорая помощь. Горняк Фото: Екатерина Жолнерова

В праздничные выходные населению Алтайского края будут оказывать медицинскую помощь по специальному графику, в неотложку можно обратиться в любой день

Совсем скоро вся страна уйдет на длительные выходные, но не медицинские службы. Они будут работать каждый день по заранее согласованному графику. О режиме работы медорганизаций Алтайского края в праздники рассказали специалисты регионального минздрава.

Режим работы медорганизаций

Поликлиники Алтайского края будут функционировать в полном объеме 3, 5 и 8 января с 8.00 до 18.00. В эти дни работают участковые службы, узкие специалисты, перевязочные и процедурные кабинеты, а также проводятся лабораторные и диагностические исследования.

Взято отсюда