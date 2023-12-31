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Как будут работать медучреждения Алтайского края в праздники

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Как будут работать медучреждения Алтайского края в праздники

График работы медиков изменится.

Источник фото: Катунь 24

С 30 декабря по 8 января стационары, травмпункты, скорая помощь и роддома Алтайского края работают в обычном режиме. А график работы поликлиник и поликлинических отделений изменится, сообщает Минздрав .

Бригады неотложной медицинской помощи будут выезжать на дом и работать в фильтр-боксах по графику:

с 30 декабря по 2 января, 4 января, с 6 по 7 января – с 8:00 до 15:00; 3, 5, 8 января – с 8:00 до 18:00.

Участковые педиатры и терапевты , а также узкие специалисты ведут прием 3, 5, 8 января с 8:00 до 18:00. В эти же дни работают лаборатории, перевязочные и процедурные кабинеты.

Выдача льготных лекарств во время праздников продолжится.

Взято отсюда.

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